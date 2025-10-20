新疆旅遊租車遇詐騙　租賃者失聯2萬押金被扣　警方介入處理

有旅客反映，近日在新疆旅遊租車時懷疑遭到詐騙，2萬元（人民幣，下同）押金未獲退回，租賃者一直失聯，他事後更發現，對方冒用了其他公司的營業執照及資質。



《封面新聞》報道，來自成都的王先生稱，國慶期間，一家人計劃去新疆旅遊，選擇在塔城千泉機場落地後租商務車自駕，假期結束後在烏魯木齊天山機場還車。由於他未能在規模較大的租車平台找到租車點，於是在社交平台聯繫了自稱是「新疆某鈞汽車租賃公司」員工羅某。

王先生介紹，自己是第一次租車，沒有什麽經驗，也沒有經租車平台租車，但他比較謹慎，要求工作人員提供營業執照和相關資質。隨後，羅某提供了「新疆某鈞汽車租賃公司」的營業執照複印件和汽車租賃經營備案證明的照片。

羅某提供的相關資質和營業執照，被證實為盜用。（小紅書＠王Cheng_Hugh）

王先生向對方支付定金500元和保險費用480元。雙方約定車輛押金15000元，還車後3個工作日退還，違章押金3000元，還車後30天內退還。

10月1日，王先生一家在塔城千泉機場落地後取車。交車時，羅某稱他預定的豪華版商務車剛被追尾，因此換成另一輛頂配商務車，押金需增加5000元。隨後，羅某讓他填寫一份空白合約，並稱簽字蓋印後會反饋。但截至10月19日，王先生仍未收到合約。

王先生提供的合約照片顯示，出租方為「新疆西部縱橫」，當時他沒有察覺異樣。王先生曾質疑過高額押金問題，但羅某解釋是國慶用車需求大，異地還車、頂配版車輛維修成本高等。加上4080元的租車費用，他又向羅某轉帳了21100元。

事後，王先生才意識到，他在微信轉帳時曾被系統提醒存在風險，無法完成轉帳，但當時他沒有多想，繼續用支付寶轉帳給羅某。

王先生簽的租車合約。（封面新聞）

10月5日，王先生在用車期間收到羅某的信息稱，因產生了交通違章，還需支付2000元違章押金，但他轉帳後，對方沒有提供違章信息，不接電話、不回信息。

10月6日，王先生一行到烏魯木齊，因未能聯繫羅某，他便根據對方提供的營業執照信息找到租車公司。此時，該公司負責人李先生才發現營業執照被盜用，羅某並非公司的員工，車輛也不屬於公司，王先生的高額押金極不合理，建議其報警。

10月7日，羅某答應在烏魯木齊天山機場還車，並以驗車為由讓王先生交出鑰匙。在車輛無問題的情況下，羅某拒絕退押金並取走車匙。王先生當場報警，但警員到場後，羅某仍無法提供租車合約及車輛行駛證。

由於雙方僵持不下，加上天色已晚，王先生聽從建議，羅某將車停在機場停車場，次日雙方再繼續協商，「我當時一天都沒吃飯，也很相信派出所，就答應了，沒想到第二天車已經被開走了，羅某徹底聯繫不上了」。王先生再次報警，但警方以經濟糾紛為由沒有立案。

羅某一直處於失聯狀態。（小紅書＠王Cheng_Hugh）

王先生從警方口中得知，該車屬於烏魯木齊泰倫特貿易有限公司。據報道，該公司已於2024年年底註銷。

回到成都後，王先生反覆向當地有關部門投訴，羅某始終未能聯繫上，押金也始終沒有退回。天山機場派出所工作人員表示已經介入此事，具體情況不方便透露。

「新疆某鈞汽車租賃公司」負責人李先生稱，他在王先生口中才得知公司營業執照被盜用。他事後已報警並咨詢公司法務，由於羅某只是盜用圖片，合約沒有蓋公司印，也沒有寫公司名字，未對公司造成實質損失，因此無法追責。

據悉，大部分租車平台都支持信用免押。李先生介紹，支付寶、微信等支付平台都支持信用免押，王先生被收取兩萬多押金是非常不合理，即使有違章罰款，「也就幾百塊錢，根本不需要收取那麽多押金」。