公安部通報緬北｢徐老發犯罪集團案｣：建14個詐騙園區400民兵庇護
撰文：許祺安
中國公安機關針對活躍於緬北果敢地區的電詐犯罪集團展開專案行動。據公安部微信公眾號10月17日消息，自公安部部署開展打擊緬北涉中犯罪專項工作以來，中緬雙方透過警務執法合作及一系列打擊行動，累計抓獲5.7萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，相關地方公安機關全力推進案件偵辦工作。
其中，針對緬北果敢地區徐發啟（徐老發）犯罪集團的專案為重點案件之一。9月17日至19日，重慶市第五中級人民法院一審公開開庭審理徐發啟犯罪集團案件。
2023年9月，公安部部署重慶公安機關對徐老發犯罪集團開展專案偵辦。同年12月，在掌握大量違法犯罪事實和證據基礎上，公安機關依法對徐老發公開懸賞通緝。
2024年1月30日，依託中緬執法安全合作機制，緬甸警方將徐老發抓獲並移交中方。為全面查清違法犯罪事實，在中緬執法安全合作機制框架下，中方公安機關派出專案組赴緬北，在當地戰事風險下與緬方執法部門展開大量艱苦細緻的取證工作，查獲關鍵物證。同時，重慶公安機關抽調300餘名警力日夜奮戰，先後奔赴福建、貴州、甘肅、雲南等18個省市開展調查取證。
經調查查明，自2019年以來，以徐老發為首的犯罪集團利用其在緬甸果敢地區的影響力，與電信詐騙犯罪集團合作，陸續修建、租用天子酒店、東城產業園、包包寨、311大廈等14個詐騙園區，組織招募大量人員，對中國公民大肆實施電信網絡詐騙犯罪。
徐老發掌控400餘名民兵，為詐騙園區提供武裝庇護，縱容金主暴力管控、虐待、毆打甚至殺害不服從管理或無法完成詐騙業績的底層人員。該園區內曾發生故意傷害致人死亡案件1宗、致人輕傷案件1宗，非法拘禁、敲詐勒索案件數十宗。
官方指出，以徐老發為首要分子的犯罪集團涉嫌詐騙、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索等多項罪名，涉及詐騙案件3400餘宗，涉案金額達人民幣11億餘元。
