海事局：中國10月23日至24日在北部灣進行實彈射擊

據中國海事局網站消息，湛江海事局發布航行警告，10月23日至24日，每天8時至18時，北部灣部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。



北部灣是位於南海西北部分沿陸封閉式海灣，為中國與越南的海上分界。在南海主權爭議中，中國1953年主動宣布放棄「十一段線」中位於北部灣兩段線的主權，改為「九段線」，承認越南在這個區域的權利。

圖為中越海警開展2023年第一次北部灣海域聯合巡邏。（新華社）

2024年，中國外交部發布《中華人民共和國政府關於北部灣北部領海基線的聲明》。聲明指出，中華人民共和國政府根據1992年2月25日通過的《中華人民共和國領海及毗連區法》，宣布中國北部灣北部領海基線。

北部灣北部領海基線為下列各相鄰基點之間的直線連線，包括峻壁角北緯19°21.1'、東經108°38.6'，神尖角北緯19°49.6'、東經109°09.5'，兵馬角北緯19°54.1'、東經109°15.7'，斜陽島北緯20°54.2'、東經109°12.4'、潿洲島北緯21°00.6'、東經109°05.2'，白須公礁北緯21°23.3'、東經108°12.3'，中越北部灣分界線第1界點北緯21°28'12.5''、東經108°06'04.3''。