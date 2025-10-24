北京舉辦紀念大會　涉台學者：台灣光復是駁斥台獨鐵證

10月25日是台灣光復節，今年適逢台灣光復80周年。大陸涉台學者、中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津撰文指出，台灣光復是中華民族從近代危亡中重新崛起的關鍵標誌，也是駁斥「台獨分裂謬論」及戳穿「台灣地位未定論」的歷史鐵證。



與此同時，北京官方將於10月25日上午在北京人民大會堂舉辦紀念台灣光復80周年大會。中共高層將在會中發表涉台談話。十年前的紀念活動上，發言人為時任中共政治局常委兼政協主席俞正聲。

陸方籌辦紀念大會 人民日報刊全版報道

大會前夕，官媒《人民日報》今（24）日第10版刊出「台灣光復」系列報道，內容包括「中國戰區台灣省受降儀式」的歷史照片，其中可見中華民國國旗。報道並刊登王英津署名文章〈台灣光復的歷史定位與世界意義〉。

武漢紀念抗戰勝利80周年和台灣光復80周年圖片展。（CFP）

王英津指出，對中國而言，台灣光復絕非簡單的收復被占領土，更是中華民族從近代以來的危亡中重新崛起的關鍵標誌。他表示，台灣光復洗刷了中華民族自近代以來所蒙受的奇恥大辱，不僅是對《馬關條約》之恥的徹底洗雪，更是民族尊嚴的重塑。

他強調，台灣光復使中國東南海疆防線重歸完整，領土主權恢復歷史原貌，也凝聚了中華民族共同體意識。王英津提到，在長達50年的日據時期，兩岸同胞雖隔海相望，卻始終心手相牽。抗戰時期，5萬多名台灣愛國志士回大陸與大陸同胞並肩作戰。

光復是戰後國際秩序重要組成部分

在國際層面，王英津表示，台灣光復是世界反法西斯戰爭勝利的重要成果，更是戰後國際秩序的重要組成部分。他指出，盟國支持台灣歸還中國，既是對中國抗戰貢獻的認可，也體現反法西斯陣營的共同意志。

王英津強調，《開羅宣言》、《波茨坦公告》等具有國際法效力的文件，是戰後國際秩序的重要法律基石。「戰後構建的聯合國體系，將『主權平等』、『不干涉內政』等確立為基本原則，而台灣光復正是這些原則的具體體現。」

2017年，台灣人民共產黨在台舉行慶祝台灣光復75週年集會。（facebook@台灣共產黨中央委員會）

他進一步指出，台灣光復實現了對「殖民統治非法性」的國際確認，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》構成三位一體的完整法理鏈條，以國際法文件明確了戰敗國歸還所侵佔領土的原則。

批美台勾連鼓吹「台灣地位未定論」

王英津表示，在當前世界百年變局加速演進與台海形勢複雜嚴峻的背景下，紀念台灣光復80周年一方面能喚起兩岸共同記憶，另一方面能正本清源，認清美台勾連鼓吹所謂「台灣地位未定論」的錯誤邏輯。

他指出，於中華民族而言，台灣光復是駁斥台獨分裂謬論的歷史鐵證。民進黨當局篡改歷史教科書、美化日本殖民統治、推行「去中國化」，是對光復歷史的背叛。

「於國際社會而言，台灣光復戳穿了某些國家炮製的所謂『台灣地位未定論』。1945年台灣回歸中國是不容挑戰的歷史事實。任何企圖挑戰這一事實的言行，都是對二戰勝利成果的褻瀆，對戰後國際秩序的破壞。」