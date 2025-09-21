慶祝光復節　打臉徐國勇

民進黨秘書長徐國勇一句「台灣沒有光復節」，令人相當生氣！



我們先看《台灣省行政長官公署公報》裏的一條資訊（見下圖）：台灣省行政長官公署致酉巧（民國文書有千字文代年、支目代月、韻目代日之法。致酉巧即1946年10月18日）署人字第35066號代電（不另行文）命令各縣市政府：「查十月廿五日為本省光復紀念日，本省各機關、各學校一律休假一天，以資慶祝，希各轉飭知照。」1946年10月21日，《台灣省行政長官公署公報》又發出公告：「本省光復紀念日休假一天。」

《台灣省行政長官公署公報》（微信公眾號＠台海時刻）

1946年10月25日，蔣介石夫婦到台灣參加紀念台灣光復一周年大會。1950年至1974年，蔣介石參加了每年光復紀念日的節慶活動。尤應記取的是，1971年10月25日，蔣介石在慶祝台灣光復大會上致詞說：「台灣的同胞與大陸的同胞不能分」，「台灣海峽雖然把台灣與大陸隔開了，但在歷史上、生活上、精神上，我們都是在一起的，永不分離」。蔣經國也多次參加節慶活動，並說：「台灣是中國的一部分，大陸也是中國的一部分，中國只有一個」「中國必須統一，這是所有中國人的一個共同願望」。

1947年10月25日，台灣為慶祝光復節，特設台灣光復節「福建館」。「台灣省光復節籌備會」致電福建省主席陳儀稱：「閩台在遜清時原屬一省，天然環境極為類似。值此全國正在積極復興之際，閩、台二省有無相通，長短相補，實為當務之急。本年10月，台灣光復2周年，各界決定熱烈慶祝。因鑑於閩、台二省關系最為密切，特設福建館，並決定由本會負責籌備展覽。」

全國台灣研究會會長、教授汪毅夫。（微信公眾號＠台海時刻）

為慶祝光復紀念日，台灣民間有《台灣光復節歌》《台灣光復歌》《台灣光復》《光復新生台灣歌》等歌曲流傳至今。

《台灣光復節歌》：「張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，台灣光復不能忘。」

《台灣光復歌（擬民間歌調）》（作者署名龍舟）：「五十年台灣，六百萬同胞，現在復歸咱祖國！/ 這可比，撥開雲霧，解消風雨，霎時間重見天日！/ 可恭喜，出頭天，莫非是天有理，也是祖國大犧牲所致。/ 著認真，著知己，守禮節，知廉恥，再建新台灣，莫非青天白日旗。」

《台灣光復》（作者署名孔乙己）：「蓬萊寶島，賊據多年。民生困極，復見青天。如今光復，玉露均沾。山川煥色，草木增妍。 三民善政，無私無偏。光華若日，照徹群邊。」

閩南語歌仔冊《光復新生台灣歌》（台北新興書局1945年11月出版）：「台灣澎湖愛（按，閩南語：愛，要也）歸宗，日本以經（按，以經，已經也）無政權，咱個（按，閩南語：個，的也）台灣免伊管，講咱中國真勇敢，萬項忍耐有所望」台灣着是美齡（按，美齡，美麗也）島，蓬萊寶島未僥（按，閩南語：未僥，不會也）顧。台灣割乎伊明治（按，日本明治天皇），天理有報照無論，天地替咱民報冤，黃金看做赤仁塗，頭尾以經（按，已經也）五十年。到今大漢出頭天，日本今是四等國，新生台灣討回復，福建漢人真福氣，咱是一等個國民，盡忠報國常要緊，同胞心肝卻相瓦（按，相瓦，閩南語：相依靠也）。」

上記事實，一一打臉無知而口狂的徐國勇。

本文轉載自微信公眾號「台海時刻」，作者為全國台灣研究會會長、教授汪毅夫。

