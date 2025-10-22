國台辦：紀念台灣光復80周年大會將邀請台灣各界代表人士

國務院台辦10月22日表示，紀念台灣光復80周年大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。



10月22日，國務院台辦舉行例行新聞發佈會。有記者問：大陸方面此前宣布，紀念台灣光復80周年大會將於10月25日前後舉行。請問，是否會邀請台灣嘉賓出席？

武漢紀念抗戰勝利80周年和台灣光復80周年圖片展。（CFP）

對此，發言人朱鳳蓮表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。舉行紀念台灣光復80周年大會，是為了團結包括兩岸同胞在內的海內外中華兒女，共同銘記抗戰歷史，緬懷抗日先烈，捍衛台灣光復回歸祖國的勝利成果，守護中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。

同日，有記者問：國民黨主席選舉結果揭曉，對此有何評論？對國共兩黨下一步開展交流有何考慮與規劃？

鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文發起「黨外在野大聯盟」。（facebook@黨外在野大聯盟）

對此，發言人朱鳳蓮表示，10月19日，中共中央總書記習近平致電鄭麗文女士，祝賀其當選中國國民黨主席，鄭麗文女士當天復電習近平總書記表示感謝。

習近平總書記賀電為國共兩黨關係和兩岸關係發展指明了方向。我們將深入貫徹賀電精神，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和代表性人士的溝通聯繫、交流交往，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族偉大復興更加美好的未來。