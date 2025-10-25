宗馥莉回歸上班　旗下「宏勝系」續用娃哈哈品牌

內地飲品巨頭娃哈哈集團在創辦人宗慶後離世後，陷入接班、股權和經營權的多重風波。宗馥莉於9月12日辭去杭州娃哈哈集團有限公司法定代表人、董事及董事長職務，計劃專注打造新品牌「娃小宗」。10月10日晚，「娃小宗」微博帳號顯示其認證主體為宏勝飲料集團有限公司，但當時粉絲僅27人。截至周六（25日），該帳號粉絲增至1.8萬，尚未發布內容或設置頭像。



另據內媒周六報道，娃哈哈經銷商證實，他們已接獲宗馥莉控股的宏勝系業務員通知，要求經銷商繳納保證金，為明年繼續銷售「娃哈哈」品牌產品做準備。這代表宗馥莉在9月辭職後推出的「娃小宗」品牌暫時退出市場舞台。同時，據娃哈哈內部人士透露，宗馥莉已於近期回到公司上班。



據報道，宏勝飲料集團成立於2003年，最初為娃哈哈代工廠，由宗馥莉接手管理後，發展為以飲料為主業，涵蓋配料生產、高端裝備製造及印刷包裝的全產業鏈企業。2025年9月，一份《關於開展2026銷售年度經銷商溝通工作的通知》顯示，娃哈哈計劃自2026年起使用「娃小宗」品牌，以確保品牌使用的合規性。

宗馥莉。（上游新聞）

宗馥莉辭職41天後的10月23日，傳出「宏勝系」公司接到通知，2026年將繼續使用娃哈哈品牌，而非其他品牌。據《界面新聞》報道，一位娃哈哈內部人士透露，宗馥莉已回公司上班，但以宏勝飲料集團總裁身份工作，而非娃哈哈集團董事長或總經理。《極目新聞》向娃哈哈求證，未獲回覆。

國家企業信用信息公示系統顯示，截至10月25日，娃哈哈集團法定代表人仍為宗馥莉。而「娃小宗」的微博帳號擁有1.8萬粉絲，目前暫未發布任何內容，也未設置頭像。

報道指，「娃小宗」品牌的推進遭遇挑戰。宗師傅飲料（杭州）有限公司總裁趙方宸表示，宏勝系在收取經銷商保證金方面進度緩慢，部分省份僅完成目標的10%至20%，遠低於以往水準。他分析，主要原因是部分經銷商對「娃小宗」缺乏信任，擔心繳納保證金後收到的不是「娃哈哈」正品，因此拒絕付款。而為穩定渠道信心，宏勝系遂宣布明年繼續銷售「娃哈哈」品牌產品。

「娃小宗」的帳號擁有1.8萬粉絲，目前暫未發布任何內容，也未設置頭像。（微博）

據早前報道，對於宗馥莉辭職，宗馥莉的叔叔宗澤後10月11日在社交平台發文稱，「她最大的問題是：接班娃哈哈不應該考慮如何做大規模，如何賺錢，如何大刀闊斧改變現狀。她首先要考慮是如何做好事，做慈善。讓所有人都認可你，在這個過程中你可以發現很多問題，也可以發現很多人才，自然而然讓大多數人認可你的接班。她卻反其道而行之，火力四開，鋒芒畢露，應了古語：剛易折。」

宗澤後還稱是「水軍害了宗馥莉」，「管網友或者水軍把我罵翻天，但事實上都是這些人害了她，使她越走越遠，已經無法回頭了。不得不說在我們宗家下一代里她算是出類拔萃的，但是對博大精深的中國文化了解太少，過去說要德藝雙修才能成正果，還是欠缺了一些。德也沒修成。」