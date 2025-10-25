台灣光復80周年　宋濤：不只追求形式統一　冀全體中國人過好日子

紀念台灣光復80周年大會周六（25日）在北京舉行，國台辦主任宋濤發表談話指出，正式將每年10月25日設立為台灣光復紀念日，是人民的呼聲、國家的意志；大陸方面追求不只是形式上的統一，更是兩岸同胞心靈的契合。統一後，台灣的經濟發展、能源與基礎設施建設、安全保障及民生福祉都將獲得充分支持與保障，讓台灣同胞在內全體中國人過上更好的日子。



當局周六舉行紀念台灣光復80周年大會，為繼十年前舉辦台灣光復70周年活動後，再度以高規格形式舉行紀念。出席的官員包括全國政協主席王滬寧；中共中央政治局委員、外交部長王毅；現任中央政治局委員、十三屆全國人大代表、北京市委書記尹力；中共二十屆中央政治局委員，國務院副總理劉國中；現任中共二十屆中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席，中共中央軍事委員會副主席張又俠；大陸人大副委員長李鴻忠；中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊；國台辦主任宋濤，以及相關人民團體和北京市負責人員，首都各界人士、港澳台同胞、海外僑胞、外國駐華使節代表共500多人出席大會。

宋濤表示，近年來，包括全國人大代表、政協委員及多位致力於祖國統一事業的台灣同胞，多次建議設立台灣光復紀念日。中共中央高度重視，經習近平總書記親自決策、全國人大常委會依法審議通過，以國家名義確立紀念日，體現了對歷史的尊重與人民的期待。

宋濤指出，馬關條約簽訂後，台灣同胞為反抗日本殖民統治進行了可歌可泣的英勇鬥爭，無數仁人志士以鮮血和生命書寫民族氣節；抗戰期間，數萬台灣同胞跨海而來，與大陸同胞並肩作戰，共同迎來抗日戰爭的勝利與台灣光復。

1945年8月15日，日本昭和天皇發佈《終戰詔書》，宣佈無條件投降；同年10月25日，在台北舉行中國戰區台灣省受降典禮，台灣主權歸還中國，史稱「台灣光復」。（《紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復65周年特展專輯》）

宋濤表示，以國家名義設立台灣光復紀念日，就是要銘記共同的民族歷史記憶，引導兩岸同胞樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀，增強愛國主義精神和民族自豪感，共同捍衛國家主權和領土完整，堅定守護中華民族共同家園，設立台灣80紀念日，是維護「一個中國」原則，反對「台獨」分裂和外來干涉的有力行動。

宋濤指出，民進黨當局頑固謀獨挑釁，歪曲抗戰歷史真相，否定抗戰勝利成果，炮製宣揚「台獨」史觀，大搞去中國化。美方近期翻炒聯大第2758號決議所謂台灣地位問題的謬論，公然挑戰一個中國原則。設立紀念日，就是要挫敗台獨分裂和外來干涉圖謀，彰顯台灣是中國的一部分，中國對台灣的主權具有無可辯駁的歷史與法律依據。祖國必須統一，也必然統一，這是時代大勢，任何人任何勢力都阻擋不了。

台灣民眾聚集在台北公會堂前廣場，慶祝台灣光復。（中國閩台緣博物館）

宋濤又提到，台灣愛國統一力量長期遭受民進黨當局壓制，但仍堅守初心、心繫祖國。設立紀念日，是對島內愛國人士長期奮鬥的堅定支持與積極回應。設立台灣光復紀念日，是為了凝聚起推進祖國完全統一、實現民族偉大復興的磅礴力量。大陸有充分能力挫敗「台獨」分裂行徑，推動兩岸關係和平發展。兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這事關國家主權和領土完整，事關全體中華兒女的民族感情，容不得半點損害。

他進一步表示，愈來愈多的台灣青年投身兩岸交流與民族復興事業，這正說明歷史正義與民族大義在島內薪火相傳，「偉大祖國永遠是台灣同胞的堅強後盾」。謀「獨」挑釁，注定失敗。和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展，造福兩岸同胞的正確道路。他呼籲廣大台灣同胞應與大陸同心同行，堅持「一個中國」原則與「九二共識」，堅決反對「台獨」與外來干涉，把國家和民族的前途命運，牢牢掌握在中國人自己手中。

台灣民眾走上街頭，舉辦慶祝台灣光復的活動。（中國閩台緣博物館）

宋濤還稱，大陸方面深化兩岸交流合作，築牢中華民族共同體，堅定意志，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往，包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子，是發展兩岸關係的出發點和落腳點。大陸將持續尊重、關愛並造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度與政策，積極回應台灣民眾的需求，為台灣同胞和台灣企業融入新發展格局、實現高品質發展提供更有力的保障。希望廣大台灣同胞把握時代機遇、突破各種障礙，增強中華民族共同體意識，積極參與兩岸交流合作。

最後，宋濤強調，大陸追求的統一，不僅是形式上的統一，更是兩岸同胞心靈的契合。統一後，台灣的經濟發展、能源與基礎設施建設、安全保障及民生福祉都將獲得充分支持與保障。兩岸同胞將共享民族榮光，共享和平安寧。面對百年未有之大變局，大陸有信心底氣應對挑戰，推動中國式現代化，為國家統一與民族復興開創廣闊前景。