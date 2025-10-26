羅浮宮「7分鐘劫案」震驚全球　國家文物局促強化出境展安全管理

法國巴黎羅浮宮日前上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，損失財物估計約8800萬歐元（約7.9億港元），事件引發國際關注。中國國家文物局24日發布通知，要求全國博物館進一步加強藏品安全管理，防範類似事件發生，同時對藏品運輸、出境展覽等關鍵環節，要提升應急能力，高效應對突發事件。



據此前報道，法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）收藏拿破崙時期珠寶的阿波羅長廊於10月19日遭搶劫，包括拿破崙贈予妻子瑪麗路易絲皇后的祖母綠鑽項鍊，以及拿破崙三世妻子歐仁妮皇后的19世紀皇冠在內的8件珠寶被搶走。巴黎警方表示，正搜捕一個由4名賊人組成的盜竊集團。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）誓言將追回珠寶，並強調將在明年1月啟動的保安計劃中，加強對遺產的保護。

羅浮宮被搶事件轟動全球。10月24日，國家文物局向全國發出《關於加強博物館藏品安全管理工作的通知》。通知指出，法國盧浮宮博物館發生重大藏品盜搶事件，暴露出的安防漏洞和風險隱患為博物館安全敲響警鐘，要求各博物館強化安全意識、落實安全責任，聚焦庫房、展廳、藏品運輸、出境展覽等關鍵環節，提升應急能力，高效應對突發事件。

通知要求，博物館應在庫房等藏品保管場所，強化藏品和人員出入管控措施，全面排查安消防設施，細化藏品安全管理舉措與操作規程，消除安全隱患。在展出環節，需根據展廳容量科學測算並控制觀眾流量，加強出入口安檢，並在高峰時段增加巡邏頻次，關注展櫃周邊異常行為，及時制止觀眾不安全行為。

國家文物局同時強調要規範藏品運輸管理，加強對文物運輸機構資質審核與監督，嚴格執行《文物包裝與運輸規範》，並要求建立出境展覽全流程跟蹤與管理機制，確保文物保存環境與安全防護條件。各省級文物行政部門需加強與公安、應急管理部門協調，完善應急預案，嚴格落實領導幹部帶班及24小時值守制度，在旅遊旺季及重要時段加強值班巡查，遇有緊急情況須立即報告。

近年來，中國文物常到外國展覽。2017年，美國賓州就曾發生「兵馬俑手指被盜案」，當時美國男子邁克爾·羅哈納（Michael Rohana）酒醉後，在費城富蘭克林科學博物館（Franklin Institute）展出中國兵馬俑期間折斷兵馬俑手指並偷走。

據當時報道，羅哈納事後表示認罪，作為交換，美國檢方撤銷最高可判30年監禁的「盜竊和藏匿博物館文物」指控，改以較輕的「在州際貿易中販運考古資源」罪追究。引發判決過輕的質疑，有中國網民激動留言稱要「以牙還牙，把自由女神的手砍下來」。