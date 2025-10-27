中國「人造太陽」預計2027年竣工　或成人類首個核聚變發電裝置

外交部發言人毛寧10月25日在X上發文表示，中國「人造太陽」預計於2027年竣工，有望成為人類歷史上首個實現聚變發電的裝置。



據悉，緊湊型聚變能實驗裝置（Best），位於安徽合肥，是中國正在建設的燃燒等離子體物理實驗裝置。裝置採用緊湊高場超導托卡馬克技術路線，運用高性能超導磁體、氘氚聚變燃料等新技術，將首次在國際上演示核聚變發電。

2025年5月，BEST的總裝工作正式啟動。聚變新能（安徽）有限公司董事長嚴建文表示，BEST總裝的開始，意味著聚變堆各個系統部件已經具備了投入使用的條件，聚變堆建設進入到了全面攻關階段，預計2027年建成，並在全球範圍內首次實現聚變能發電演示；到2030年，有望通過核聚變點亮第一盞燈。

今年10月1日，緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）首個關鍵部件杜瓦底座成功落位裝配，標志著BEST項目主體工程建設步入新階段，部件研制和工程安裝開啟「加速度」。

核聚變發電是人類追求的終極能源之一。除了緊湊型聚變能實驗裝置（BEST），合肥還坐落著全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）、聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施（CRAFT），共同構建出中國「可控核聚變天團」。從EAST點火，到BEST演示發電，再到CRAFT造部件，中國科學家望在未來20至30年內讓聚變發電真正走進千家萬戶。