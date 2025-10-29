前湖南書記許達哲、軍委審計長孫斌　被罷免全國人大代表職務

10月28日，十四屆全國人大常委會第十八次會議閉幕，全國人民代表大會常務委員會公告顯示，包括許達哲、孫斌、袁華智等人被罷免全國人民代表大會代表職務。



全國人民代表大會常務委員會公告顯示，湖南省人大常委會決定罷免許達哲的第十四屆全國人民代表大會代表職務。依照有關規定，許達哲的第十四屆全國人民代表大會常務委員會委員、全國人民代表大會教育科學文化衛生委員會副主任委員職務相應撤銷。

許達哲。（湖南省政府官網）

許達哲出生於1956年9月，湖南瀏陽人，曾任中國航天科工集團總經理，中國航天科技集團董事長，工信部副部長、黨組副書記，國家航天局局長，國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長等職。

2016年8月，許達哲履新湖南，任省委副書記、省政府黨組書記，同年12月當選湖南省省長。2020年11月，任湖南省委書記。2021年10月，許達哲因年齡原因不再擔任湖南省委書記。

許達哲。

公告還顯示，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定罷免孫斌的第十四屆全國人民代表大會代表職務。海軍軍人代表大會決定罷免袁華智的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

據介紹，孫斌少將是中央軍委審計署審計長、兩屆中央紀委委員，袁華智上將是海軍原政委、曾任二十屆中央委員。