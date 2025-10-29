9月全國城鎮調查失業率5.2%　前三季度全國城鎮新增就業1057萬人

周三（29日），人力資源社會保障部舉辦025年三季度新聞發布會指出，今年以來，全國就業形勢保持總體穩定。1-9月全國城鎮新增就業1057萬人，完成全年目標任務的88%。9月份城鎮調查失業率5.2%，比上月下降0.1個百分點。



人社部政策研究司司長、新聞發言人崔鵬程介紹，前三季度，階段性降低失業保險費率政策為企業減少用工成本1384億元（人民幣．下同），發放穩崗返還資金196億元，支持培訓等促就業支出166億元。同時，創業活力進一步激發，大規模職業技能提升培訓扎實開展。以「技能照亮前程」培訓行動為牽引，聚焦重點產業行業和重點群體需求開展職業技能培訓，19個省份新增培育建設60多個產教評技能生態鏈。重點群體就業精準施策。實施就業服務攻堅行動，為離校後未就業畢業生提供「1131」實名服務。各地招募「三支一扶」人員4.25萬名，比中央財政支持招募計劃擴招8000餘人。強化輸入地、輸出地勞務對接，穩定農民工特別是脫貧人口務工規模。就業服務活動接續開展。百日千萬專項招聘活動期間，共組織線上線下招聘會5.6萬場，發布崗位近1700萬人次。人力資源服務業創新發展。在全國30多個城市開展人力資源服務業與制造業融合發展試點，聯合有關部門開展清理整頓人力資源市場秩序專項行動。

社會保障方面，截至9月底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.74億人、2.48億人、3.04億人。1-9月，三項社會保險基金總收入6.69萬億元，總支出6.04萬億元，9月底累計結餘9.85萬億元。擴大職業傷害保障試點，截至9月底累計參保人數超過2200萬人。完成養老保險待遇調整，自7月1日起，城鄉居民養老保險全國基礎養老金最低標準提高20元，13個省份進一步提高了本地基礎養老金標準。截至9月底，全國社保卡持卡人數達13.9億人，覆蓋98.9%人口，其中11億人領用電子社保卡。

此外，專業技術人才工程項目有序實施，前三季度新招收博士後3.6萬人，舉辦第三屆全國博士後創新創業大賽。發布17個新職業、42個新工種信息，頒布51個國家職業標準。