女童遭火車上鋪男乘客砸傷骨折　傷人者否認失聯：失業中，正籌錢

有家長在網上反映，今年8月與女兒乘坐火車時，一名男乘客從上鋪摔落，砸到睡在下鋪的女兒，導致她股骨骨折。事後，該男乘客支付了2萬元（人民幣，下同）醫藥費後便失聯。

10月5日，當事男乘客解釋，自己並非逃避責任，只因目前失業，正在討薪籌錢，之後會一次性付清費用。目前，傷者家屬已委托律師通過法律途徑維權。



《九派新聞》報道，家長朱女士憶述，今年8月24日，她帶10歲的女兒乘坐火車前往杭州，她們兩人都睡在下鋪。大約凌晨1時，火車即將停靠無錫站時，女兒被睡在上鋪的男乘客砸到。

火車停靠後，朱女士母女與該名男乘客乘坐救護車前往無錫的醫院檢查。據男乘客講述，火車快到無錫站時，他準備下車。從上鋪下來後，他想起還有一副眼鏡忘記取走，於是又爬回床鋪，但此時列車晃動，他沒有抓穩扶手，跌下來砸到女童。

朱女士的女兒受傷後由救護車送院。（九派新聞）

無錫市兒童醫院出具的病歷顯示，醫院初步診斷朱女士的女兒右股骨骨折，建議住院治療。由於該院暫時沒有匹配型號的鋼板，無法立即做手術，朱女士和該名男乘客商議後，就將女兒轉到杭州的醫院，並於翌日做手術。

朱女士稱，該名男乘客起初態度不錯，陪同母女二人到醫院治療，墊付住院押金，之後共支付2萬元醫藥費。但女兒做完手術後次日，對方稱要回家籌錢後便離開後，她每天都聯繫對方，但他幾乎沒有回應。

今年9月上旬，男乘客曾接聽朱女士的來電，要求將醫療票據發送給他，但之後不再接聽電話，也不回覆信息。朱女士曾委托鐵路客運部門聯繫對方，他接聽後表示正在籌錢，先讓朱女士墊付醫藥費。

朱女士女兒的門診病歷。（九派新聞）

朱女士稱，女兒每天都表示腳痛，一直哭，事發至今，吃飯、上廁所、學習都只能平躺在床上，情緒很不穩定，「我現在說話也特別注意，盡量不會在她面前提到體育運動」。

10月5日，當事男乘客表示，當時女童的腳正好伸在外面，他因火車晃動時跌落才壓到對方，事後他並非不願意賠償，而是暫時拿不出錢，「我失業了才回家找工作，家裏還有貸款，之前工作的工資也還沒要回來，如果要回來了，我馬上給她錢，將來一下子全部清算都可以」。

男乘客又稱，事後已將自己的電話號碼和身份證號都告知朱女士，「砸到人是我沒注意，我不是要逃避什麽東西，我要是真要逃，就換手機號了」。至於他不回覆朱女士的來電及信息，他解釋，知道對方是來要錢，自己也很著急，問題是他目前拿不出錢。如果對方找律師起訴，「把各種費用攤開了，我這邊可以賠給她」。

朱女士表示，女兒的醫藥費已花了5萬多，後期還要做康復治療，「醫生說孩子還小，恢復快，鋼板固定後很難恢復如初，甚至可能會出現長短腿的現象」。目前，她已委托律師通過法律途徑維權。

朱女士在網上發文求助。（九派新聞）

陜西恒達律師事務所高級合夥人、公益律師趙良善認為，根據《民法典》第1165條規定，行為人因過錯侵害他人民事權益的，應當承擔侵權責任。乘客在火車上爬下上鋪時，因自身沒抓穩導致跌下砸傷女孩，或存在一定過錯，應當對女孩的受傷承擔侵權責任。

如果鐵路方能夠證明已盡到安全保障義務，如列車運行正常，男乘客跌下是其自身原因導致，鐵路方不需承擔責任。

趙良善建議，朱女士可先與男乘客和鐵路方協商解決，要求他們承擔相應的醫療費用等損失。如協商不成，可向鐵路運輸法院提起訴訟。