陳冬在軌超400天成中國首人　神二十乘組或刷新在軌駐留最長紀錄

周四（30日）上午，神舟二十一號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心召開，並透露神舟二十號航天員乘組最新情況。



發言人介紹，神舟二十號航天員乘組在軌駐留已188天，有望刷新中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄，目前各項工作進展順利，3名航天員狀態良好。

其中，指令長陳冬成為首個在軌駐留時間超過400天的中國航天員，已累計完成6次出艙活動，成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員；陳中瑞和王傑首次執行飛行任務，各項任務完成順利。

神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王杰（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）

此次任務期間，乘組共進行了4次出艙活動和7次載荷進出艙任務，完成空間碎片防護裝置安裝、艙外輔助裝置安裝、艙外設施設備巡檢等任務。其中，在艙外平台安裝的腳限適配器和接口轉接件有效提高了航天員艙外作業效率，問天實驗艙此前規劃的空間碎片防護裝置也已全部完成安裝。

在空間科學與應用方面，乘組在與地面科技人員密切配合下，覆蓋空間生命科學、微重力基礎物理、空間材料科學、航天醫學、航天新技術等領域，取得了階段性成果。典型成果包括：空間環境下獲得了高質量的蛋白晶體，有望為腫瘤治療提供潛在靶點；鎢合金被成功加熱到3100攝氏度，刷新了國際空間材料科學實驗最高加熱溫度的紀錄；首次發現帶電膠體在微重力下結晶形成長壽命亞穩態結構等。

目前，神舟二十號航天員乘組正在開展乘組輪換和返回前的各項準備工作。

神舟二十一號航天員。（央視新聞）

至於神舟二十一號將於周五（31日）23時44分發射，發言人介紹，此次任務是空間站應用與發展階段第6次載人飛行任務，也是載人航天工程第37次飛行任務。任務主要目的是：與神舟二十號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。