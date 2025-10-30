神舟二十一號10月31日23時44分發射 3航天員將駐留太空6個月

今天（10月30日）上午，神舟二十一號載人飛行任務新聞發佈會在酒泉衛星發射中心召開。發言人介紹，執行神舟二十一號載人飛行任務的航天員乘組由張陸、武飛、張洪章組成，張陸擔任指令長。



發言人介紹，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。

發言人介紹，此次任務是空間站應用與發展階段第6次載人飛行任務，也是載人航天工程第37次飛行任務。任務主要目的是：與神舟二十號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。

神舟二十一號航天員。（央視新聞）

本次執行載人航天任務的乘組三位航天員涵蓋了中國現役3種航天員類型。張陸、武飛、張洪章3名航天員分別爲航天駕駛員、飛行工程師和載荷專家。其中，航天員張陸執行過神舟十五號載人飛行任務，武飛和張洪章均來自於中國第三批航天員，是首次執行飛行任務。另外，武飛入選前是中國航天科技集團有限公司空間技術研究院工程師，他也是中國目前執行飛行任務時年齡最小的航天員；張洪章入選前是中國科學院大連化學物理研究所研究員。

航天員張陸執行過神舟十五號載人飛行任務。

武飛和張洪章均來自於中國第三批航天員，是首次執行飛行任務。武飛入選前是中國航天科技集團有限公司空間技術研究院工程師，他也是中國目前執行飛行任務時年齡最小的航天員。