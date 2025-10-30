柬埔寨破兩宗網絡詐騙　涉網絡戀愛虛擬投資　拘捕65人含7中國人

據央視新聞報道，10月28日，柬埔寨警方在金邊和貢布省聯合開展兩起大規模打擊網絡詐騙行動，共逮捕65名涉案人員，其中包括中國籍7人、越南籍58人。



在金邊行動中，柬埔寨國家警察總署聯合桑園區警方、金邊市警察局，在初級法院副檢察官的協調下，突查桑園區諾羅敦大道沿線一棟公寓的第17層。行動中，警方逮捕7名涉嫌網絡詐騙的中國男子，現場查獲32部手機、電腦及其他涉案物品。

警方調查顯示，這些嫌疑人通過「網絡戀愛」方式實施詐騙，主要針對境外受害者。目前，警方正追查該詐騙團夥的幕後主謀。被捕人員及相關證物已移交移民總局和有關部門依法處理。

同日，柬埔寨國家警察總署還與貢布省警方聯合行動，在卜哥市突查3棟排屋、1棟別墅及1間房間，逮捕58名涉嫌網絡詐騙的越南籍人員。據悉，其中7名嫌疑人已被當地法院簽發逮捕令。警方在現場查獲63台電腦、48部手機等證物。

初步調查表明，該詐騙團夥以「投資」「電子貨幣」等為幌子，通過虛假網站實施跨國詐騙，主要目標為境外人員。

警方強調，柬埔寨政府對一切網絡詐騙行為「零容忍」，全國執法機構將持續嚴厲打擊此類犯罪，對主謀和涉案人員依法追究到底，絕不姑息。