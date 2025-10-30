中國女首富易主　翰森製藥鍾慧娟以1410億首膺　宗馥莉跌至第三

周四（30日），胡潤研究院發布《2025胡潤女企業家榜》，列出了今年胡潤百富榜中的前50名女企業家。來自中國創新藥頭部企業翰森的鍾慧娟，以1410億元（人民幣．下同）財富首次成為中國女首富。



鍾慧娟首膺中國女首富。雷遞網

前50名中國女企業家總財富達1.9萬億元，較去年大幅上漲32%。與胡潤百富榜總榜不同的是，女企業家榜單獨計算可從家族財富中剝離出的女企業家個人財富。

其中，64歲鍾慧娟以1410億元財富首次成為中國女首富。她也成為胡潤女企業家榜20年來的第八位新晉榜首，此前碧桂園的楊惠妍曾十度登頂。

55歲的藍思科技周群飛財富增長470億元，以1100億元位列第二。至於43歲的宏勝集團總裁、娃哈哈集團創始人宗慶後之女宗馥莉財富為875億元，從首富跌至第三。

宗馥莉從首富跌至第三。（VCG）

另外，新上榜者涵蓋醫美、電子材料等領域，同花順葉瓊玖以305億元居新晉者首位。榜單前50名女企業家中，有8位「80後」入圍，小紅書瞿芳以40歲之齡成為最年輕白手起家女企業家。

值得一提的是，今年女企業家榜與男企業家榜的榜首都姓鍾，讓這個在百富榜總榜中佔比不到1%的姓氏，同時佔據了兩大榜單的首位。