首有毒梟海底藏毒聘潛水員打撈　警檢$4200萬可卡因　拘3男緝2人

警方毒品調查科昨日（18日）在青衣青尚路近昂船州大橋橋底掃毒，檢獲約69磚各重一公斤的懷疑可卡因，市值超過4,200萬元。行動中，人員以涉嫌「販運危險藥物」及「拒捕」，拘捕3名男子（26至44歲），正追緝兩名涉案外籍男子。



警方表示，首次發現有販毒集團將毒品暫存在近岸水域，並聘請潛水員打撈毒品上岸。行動中，人員亦在現場及岸邊檢獲一些潛水裝備，包括氧氣樽、潛水衣、蛙鞋、水底推進器等，相信該批裝備均供給販毒集團安排的潛水員作打撈毒品之用。



毒品調查科警司關駿軒交代案情指，經過情報分析和調查，警方相信有販毒集團將偷運入境的毒品，暫存在青衣近岸的水域，及後再安排潛水員將該批毒品打撈上岸，以供應本地毒品市場。

警方於昨日凌晨，發現有人在青尚路一個停車場近岸邊位置，將3大袋物品交予岸上接應的團夥成員。其後，再將這些物品搬到一部私家車上準備離開。探員隨即展開拘捕行動，成功截停涉事私家車，並且當場拘捕3名男子。過程中，3男曾經作出反抗，但均被迅速制服。警方在該車車尾箱中搜獲3個大袋，共裝有69磚、每磚重約一公斤的懷疑可卡因，市值超過港幣4200萬元。

同時，警方也在現場及岸邊檢獲一些潛水裝備，包括氧氣樽、潛水衣、蛙鞋、水底推進器等，相信該批裝備均供給販毒集團安排的潛水員作打撈毒品之用。

被捕的3名男子年齡介乎26至44歲，當中兩名本地男子報稱無業，而另一名外籍男子以遊客身份訪港，獲准逗留至今年12月。經過通宵扣留調查後，3男稍後將被暫控一項販運危險藥物罪和阻礙公職人員罪，案件明天（20日）將在西九龍裁判法院提堂。根據調查，警方相信案中涉及兩名外籍男子仍然在逃，亦已成功鎖定他們的身份。

毒品調查科警司關駿軒交代案情。

警方相信是次行動成功阻止該批毒品在本地市面流通，並對販毒集團造成沉重的打擊。關駿軒指，警方首次發現有販毒集團將毒品暫存在近岸的水域，並且聘請潛水員將這些毒品打撈上岸，相信販毒集團想以此隱藏毒品，增加警方調查難度。

警方亦藉著是次行動警告所有不法之徒，不論採取多少新技術、新手段，皆逃不過法律制裁。販毒是一條不歸路，最終只會害人害己、自取滅亡。警方重申，販運危險藥物屬嚴重的罪行，一經定罪，最高是可以被判處罰款500萬元以及終身監禁。