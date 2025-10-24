古巴逮捕中國芬太尼毒梟　墨西哥：已引渡到美國受審

一名中國芬太尼毒梟7月在墨西哥居家關押期間逃脫後，日前在古巴落網。墨西哥官員10月23日表示，該名毒梟已被引渡到美國。



路透社23日引述墨西哥官員報道，該名落網中國毒梟名叫張志東（Zhi Dong Zhang，音譯），綽號「王兄」（Brother Wang）當天已被移交到美國當局。

張志東和墨西哥販毒集團西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）與哈里斯科新世代（Jalisco New Generation）密切合作，這兩個集團被美國政府列為「外國恐怖組織」。他於2024年10月在墨西哥被捕，被關押在墨西哥市一座監獄，等候關於引渡至美國的聽證會，美國已就洗黑錢罪名對他發出逮捕令。

墨西哥安全部長加西亞（Omar Garcia Harfuch）指，張志東及另外兩人7月在古巴被捕，並關押於當地。

芬太尼： Plastic bags of Fentanyl are displayed on a table at the U.S. Customs and Border Protection area at the International Mail Facility at O'Hare International Airport in Chicago, Illinois, U.S. November 29, 2017. （Reuters）

自美國總統特朗普（Donald Trump）從新入主白宮以來，美國政府持續向墨西哥及中國施壓，以遏制毒品走私，尤其是芬太尼（Fentanyl）毒品。

加西亞曾表示，張志東負責「與其他販毒集團建立聯繫，將芬太尼從中國轉運至中美洲、南美洲、歐洲及美國」，因此被視為「主要的國際洗錢操盤手」。