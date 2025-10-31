習特會未談台灣議題　學者：不談本身即信號　中美進入技術性喘息

中國國家主席習近平周五（30日）10時在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘，期間沒提台灣。對此，旅美華裔學、美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中表示，「不談」本身也是信號，就是選擇「經濟優先、政治延後」，會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題，並暫時進入「技術性喘息」。



翁履中表示，特朗普與習近平舉行六年來首次正式雙邊會談，成果偏向象徵性，並未觸及台灣議題。會後，特朗普宣布，美國將下調對中關稅10%；中國大陸允諾加強打擊芬太尼原料出口，並立即、大量採購美國大豆，同時放寬稀土出口限制。這些內容被納入兩國此前在馬來西亞達成的框架。

翁履中指，特朗普形容會面成功，稱習近平是偉大國家的偉大領導人，雙方關係將長期保持穩定；習近平則表示，中國的發展與美國再次偉大的願景息息相關，強調兩國需要成為朋友與夥伴。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

外界關注台灣議題是否會被納入談判，但特朗普卻表示沒談到。翁履中直言，「不談」本身也是信號，就是此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題。因此，雙方選擇「經濟優先、政治延後」的互動，也是一種暫時的「戰略冷卻」。北京要維穩市場，華府要避免摩擦。這次習特會的真正目的，是「止血不對抗、降溫不退讓」。

翁履中續分析，特朗普先以芬太尼議題提高關稅，再藉談判宣布降低關稅，塑造親自解決問題的外交成績；北京則以大豆與稀土作低成本讓步，既滿足美國政治需求，又保留戰略彈性。

他總結道，這場習特會「短期止痛，長期拉扯，經濟降溫，政治升溫」，雙方換了一種不著痕跡的對抗方式，進入「帶笑的冷戰」階段。台灣雖未被納入談判桌，但並非放棄，而是這張牌要留到更有利的時刻。最後，他提醒，面對中美角力，台灣不能只假設最佳劇本，必須為最壞情況做好準備。