習特會場外有掌聲　消聲的台灣被迫當「備用籌碼」

中美釜山會晤落幕，對台灣而言，最「刺眼」的不是發表了什麼，而是刻意沒說的那一句。國家主席習近平與美國總統特朗普會談百分鐘，外界最在意的台灣，沒有進入正式文本，也沒有在記者會上被挑明。對關稅、稀土、農產品的處理，中美各取所需，雙邊對台灣，明面上則選擇「暫不處理」。在國際政治經濟的語法裡，「不談」不是空白，而是一種安排，綜觀這場中美領導人久違的會晤，意在先止血市場、修補預期，敏感政治則延後再算。



常言道「沒有比較，沒有傷害」，比較法最是殘酷。這趟亞洲行，特朗普給了東京與首爾足夠的「面子」：對日本新任首相高市早苗話說得漂亮，「想要什麼都可以給」；對韓國則把汽車輸美關稅調到與日本一致，還在敏感的安全科技議題上釋出理解。日韓得到的是「以投資換降稅」的明確路徑與政治背書，至少可回到國內交差，就算細節仍需談，但方向與機會值已經被定價。反觀台灣，沒有降稅對價、沒有產業豁免的清單，晶片要繼續被搶，實質承諾卻是零。近期已有報傳，台灣擬更換駐美代表以加強與特朗普政府互動，活像補考前的臨時抱佛腳，既不體面，也預期不會有效。

10月28日，美國總統特朗普和日本首相高市早苗在日本東京赤坂宮舉行雙邊會晤，雙方展示了關於確保關鍵礦產和稀土供應的簽署文件。（Reuters）

綜觀今次中美領導人會晤「不談台灣」，可以理解為中美雙邊共同的優先序使然，在外溢風險、供應鏈脆弱與資本市場敏感的環境下，雙方先把關稅、稀土、農產這些會立刻影響價格與就業的議題打包處理，政治議題就等行情穩了之後再說。就此而言，「不談」本身就是信號：台灣這張牌沒有被誰丟棄的問題，而更像是「被留存」，等待更有利的時點，也許是美方需要換取中國在其他談判場景的配合，也許是中方評估區域局勢更可控時，再把台灣推上桌面。對台灣而言，這不是喘息，而是被動的懸置。

從賴清德政府角度，回應變局的難堪在於無從著力，眼見日韓有雙邊架構、可交換籌碼，台灣既不在關稅寬免名單，也沒有被納入任何具體的投資減稅互換機制。當特朗普對高市與李在明拋出明牌，台灣卻只有「等待下一輪」的空話，政治成本向內積累、經濟成本向外擴散，台灣「啞巴吃黃連」毫不意外。再以國際政治經濟學的角度看，當主要行為者把可交易的政策工具（如關稅、管制、採購）優先配置給能回饋穩定效用的夥伴，邊陲行為者若僅以價值宣示與象徵互動自我安慰，得到的多半是「認同感」而非「交換值」。台灣此刻最缺的，不是表態，而是籌碼。

10月29日，特朗普與李在明於韓國慶州舉行會談。（Reuters）

反觀北京在台灣議題上的姿態，展現的自信已不在話下。既然評估台灣內部政治與對外取向大致鎖定，美國對台灣的影響力仍居主導，北京就沒有必要在這種「以市場穩定為首」的會議上強求美方公開表述。把牌壓後面，等於承認台灣是長期博弈的結構型議題，不必為短期會議的成敗綁手綁腳。這也是北京過去幾年話術的延伸：在原則不讓、節奏自控的前提下，把經貿領域的鬆緊當作槓桿使用，爭取戰略空間，避免在某一回合裡被對手牽著走。

對北京而言，台灣「完全跟美國走在一起」是一個有用的判斷，因為這可以讓關鍵變數收斂到「拿住美國」四個字，當主軸放在對美管控分歧，台灣自然不會是這輪會議的核心。

與此同時，美方自然同樣有盤算。如見台媒在習特會後的主流評斷：如果美國承認釜山會晤「談過台灣」但拿不出成果與說法，等於給自己製造提問地獄，緊接其後的媒體追問、國會追問承諾等「指日可待」。相反地，說「完全未提」，便可把焦點火力轉回經濟面向，對中國關稅調降的幅度與條件、稀土的技術性鬆綁、農產的立即、大量採購等等，這些都能被特朗普包裝為可計量的成績。特朗普政府的行事風格，向來是可見、可報、可量化的宣示優先，至於台灣，不如留待下一個節點再處理，這樣的好處在於，既不向中國釋出錯誤訊號，也不讓美國內部的反對派抓到把柄。

10月30日，習近平與特朗普在韓國釜山會面。（Reuters）

於此，台灣的難題在於，身處價值敘事與交換現實的夾縫，其當前的對外路徑，多半建立在與美方的高度政治協調與軍事購案，但在經貿結構上，台灣一方面希望維持對美好感，卻又無法忽視對中國大陸市場與供應鏈的磁吸。今朝習特會不過是把台灣這個根本矛盾拉扯得更直白，即當中美選擇將經濟優先序排在前段，台灣若只在政治表述上加碼，卻拿不出經貿工具與產業布局上的對價，便注定在分配時序上往後站。換句話說，台灣不是「被出賣」，而是不值當下這一輪談判的交易成本。

中美談不談台灣，怎麼談台灣問題的討論，在習特會前已紛紛擾擾台灣政局，而在會後，台灣內部不乏很多聲音把希望寄託在「不談就是安全」。然而，現實卻是恰恰相反，今刻「不談」意味著未來某個時點「會被談」。那時的交換比率，取決於台灣能否在區域供應鏈重編與內部產業升級上，創造讓大國願意保護的市場所剩利益。若台灣的「存在價值」僅被理解為地緣政治的棋子，而非不可替代的產業節點，任何會議室裡的沉默，都可能換來下次會議室裡的價碼。

簡言之，一場什麼都談，但就是不提台灣的習特會，足見北京自信把牌往後壓，華府「識時務」把話收回口袋，只有台北在原地失神。這一輪習特會給台灣的啟示很清楚：當經濟被優先排序，政治就被延後結算，當可交換的籌碼上不了台面，價值敘事就會被輕易擱置。台灣若仍以為「未被提及」就是安全邊界，那麼真正被忽略的，恐怕是對自身交易力的長期投資：最壞的不是被談判，而是等到被談判時，才發現沒有可以談的東西。

對台灣而言，眼下的局勢發展當然不是什麼好事，試想如果橫亙中美間的貿易問題處理好了，且是在中國設定議題下的這種模式「解決了」，台灣問題則將不再成為中美關係的障礙。同時，這也不啻再次確認，對特朗普而言，台灣問題不是中美關係的必要重點，不需要一天到晚提及——當未來再度提及時，或許已是更是不重要之時，又或者在處理最後一些問題時，便一併處理了。

總的來說，習特會晤未提台灣，不見得是華府是不是又要賣台的劇本焦慮，而是突出台灣「不值一談」的時段。台灣要做的，不是顧影自憐，而當自省並重寫自己的交易清單，否則，當大國領導人下一次再次相逢，市場掌聲可期，台灣唯有的只剩繼續的沉默與沉沒。