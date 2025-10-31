甘肅省原副省長楊子興　犯受賄、利用影響力受賄罪　一審獲刑14年

甘肅省人民政府原黨組成員、副省長楊子興受賄、利用影響力受賄一案，周五（10月31日）在陜西省渭南市中級人民法院公開宣判。楊子興以受賄罪被判處有期徒刑十三年，併處罰金人民幣四百萬元；以利用影響力受賄罪被判處有期徒刑七年，併處罰金人民幣一百萬元，決定執行有期徒刑十四年，併處罰金人民幣五百萬元。



經審理查明，2006年至2024年，被告楊子興利用擔任甘肅省定西市委副書記、市長，市委書記，甘肅省委組織部常務副部長，甘肅省人民政府黨組成員、副省長等職務上的便利，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程承攬、房產開發、職務調整等事項上謀取利益，直接或者通過其親屬非法收受財物合共人民幣5040多萬元。

甘肅省人民政府原黨組成員、副省長楊子興犯受賄、利用影響力受賄罪。（新華社）

2019年下半年至2024年5月，楊子興利用退休前擔任甘肅省人民政府黨組成員、副省長等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在工程承攬、項目投資等事項上謀取不正當利益，直接或者通過其親屬收受財物合共折合人民幣857多萬元。

渭南市中級人民法院認為，被告楊子興的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪，數額特別巨大，均應依法懲處，並實行數罪併罰。鑑於楊子興有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄、利用影響力受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得財物及其孳息已全部追繳，依法可予從輕處罰。法庭遂作出上述判決。