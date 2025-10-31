全運會周日火炬傳遞　深圳｢0號｣火炬手是機械人：將擬人奔跑百米

第十五屆全運會火炬傳遞，將於周日（11月2日）在深圳舉行，屆時將有一位特殊的「0號」火炬手——人形機械人「夸父」以擬人奔跑姿態完成百米傳遞，成為全場焦點。



據介紹，「夸父」機械人此次承擔火炬傳遞任務，並非簡單機械重複動作。其研發團隊深圳樂聚機械人對其運動控制算法進行了重要升級，重點提升奔跑時的「黏性」與動態性。此前機械人奔跑姿態較為固化，而新一代算法讓機械人在邁步、擺臂等動作上更接近人類跑步的自然流暢感，使其在火炬傳遞中展現出接近真人的動態平衡與協調性。

此外，火炬本身重達1.4公斤，對機械人手臂及整體重心控制提出挑戰。團隊通過優化負載算法，解決了持炬奔跑時可能出現的重心偏前或偏右的問題，確保機械人在負重情況下仍能穩定、流暢地完成全程奔跑。

「夸父」是全球首款搭載5G-A技術的人形機械人。（讀特新聞）

「夸父」是全球首款搭載5G-A技術的人形機械人，借助5G-A低延時、高帶寬的特性，研發團隊實現了火炬傳遞現場的實時視頻回傳與遠程控制流無縫交互。操作員在位於深圳樂聚機械人公司的控制室內，即可實時操控在市民中心廣場奔跑的機械人，完成起步、奔跑、揮手、交接火炬等一系列動作。

研發人員指出，該場景是對未來產業應用的一次重要驗證。例如，在電力巡檢、高溫作業等危險或特殊環境中，人形機械人可借助5G-A實現遠程替代作業，為「無人化」作業場景提供技術支持。

值得關注的是，隨着國產化率持續提升，供應鏈成本持續下降，量產能力增強，人形機械人走進家庭的正逐漸成為可預期的現實。目前深圳在機械人硬件製造、人工智能算法等領域的產業鏈優勢，為具身智能產業發展提供重要支撐。此次「夸父」成功參與大型體育賽事，進一步凸顯深圳在智能終端集成與場景創新方面的領先地位。