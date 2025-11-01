神舟二十一號｜成功對接太空站　與神二十乘組太空會師

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟二十一號載人飛船入軌後，於北京時間3時22分，成功對接太空站天和核心艙徑向端口，整個對接過程歷時約3.5小時。創造了神舟飛船與空間站交會對接的最快記錄。在載人飛船與太空站組合體成功實現對接後，神舟二十一號航天員乘組從飛船返回艙進入軌道艙。



至北京時間11月1日凌晨4時58分，在軌執行任務的神舟二十號航天員乘組打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟二十一號航天員乘組入駐中國太空站。這是中國航天史上第7次太空回事

按計劃，神舟二十一號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約3.5小時後對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。

神舟二十一號載人飛船，於10月31日23時44分成功發射發射，張陸、武飛、張洪章三名太空人出征。武飛是目前中國最年輕的航天員，剛滿32歲，寫下新紀錄，此前他曾擔任航天飛行工程師。

