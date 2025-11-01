海南離島免稅新政今起正式實施　改善消費者購物體驗

為了支持海南自由貿易港建設，財政部、海關總署、稅務總局聯合印發公告，從11月1日起，調整升級海南離島旅客免稅購物政策。新政策下，離島免稅商品提高至47大類，同時國內商品種類增加，島內居民購物也有新要求，將有利於擴大離島免稅政策享惠面，增加商品供給，改善消費者購物體驗，提升島內居民獲得感，推動海南自由貿易港建設不斷取得新成效。



據央視報道，針對本次政策「升級」當中新增的兩大類離島免稅商品，海口國際免稅城專門開辟了「好物市集」專區，工作人員正在加緊將吸塵器等小家電類的新貨品上架，讓消費者能夠在政策升級首日，就以更加優惠的價格購買商品。海口國際免稅城運營部副經理陳飛飛表示，針對新政涉及的新品類，海口國際免稅城已經完成了上新，包括寵物用品、樂器等商品。

本次「升級」政策，允許服裝服飾、咖啡、茶等國內商品進入離島免稅店，按離島免稅政策銷售，可以退免增值稅、消費稅。適用人群也擴大，特別是針對島內居民，只需要一個自然年度內有離島記錄，就能夠在本年度內不限次購買「即購即提」的離島免稅商品。

海口國際免稅城專門開辟了「好物市集」專區 。（央視新聞）

為了適應新政策，11月1日起，免稅城同步「升級」結算系統。海口國際免稅城運維經理吳家有表示，新增了「島民即提」購物選項，並在原有的離島購物免稅流程當中叠代升級，支持離境購買的場景。

針對能享受新政的「島內居民」，海口海關口岸監管處離島免稅和快件郵件管理科科長謝東良介紹，首先是要年滿18周歲，其次對中國公民來說，要有海南身份證、居住證或者社保卡。對境外人士來說，要在海南省工作生活並持有居留證。購買相關商品，要在結賬時出示相關證件。

海口海關口岸監管處離島免稅和快件郵件管理科科長謝東良。（央視新聞）

就政策規定的島內居民「一個自然年度內的離島記錄」，謝東良介紹，離島記錄計算是從每年的1月1日至當年的12月31日，有一次有效的離島記錄。這個一定是真實的離島，不能只有購票記錄。乘坐飛機、輪渡、火車等交通工具離開海南島都是可以的。特別要提醒各位的是，由於政策是11月1日起實施，所以2025年有效的離島記錄時間，是從11月1日至12月31日，之前的記錄是不能用的。

謝東良進一步解釋，島內居民不限次購買的，是「即購即提」商品，不是全部商品。不限次「即購即提」的商品品類有15類，主要是化妝品、香水等日常使用較多的商品。需注意的是，「即購即提」商品，單件商品的單價要低於2萬元，且每人全年離島免稅購物額度有上限，是10萬元人民幣。

新政擴大離島免稅商品範圍。（央視新聞）

最後，謝東良強調，新政擴大離島免稅商品範圍，從45類變成47類，新增了寵物用品、可隨身攜帶的樂器等。在小家電品類中，增加了掃地機器人、吸塵器等；在電子消費產品品類中，增加了數碼攝像攝影器材及配件，以及兩件微型無人機；在平板電腦品類中，增加了滑鼠、鍵盤等數碼配件。