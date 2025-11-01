全國政協十四屆常委會第十四次會議閉幕　王滬寧主持並講話

政協第十四屆全國委員會常務委員會第十四次會議，周六（11月1日）下午在北京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會並講話。



王滬寧表示，學習好貫徹好中共二十屆四中全會精神，是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務。全國政協要深入學習貫徹習近平總書記在全會上的重要講話和全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，為制定實施「十五五」規劃、推進中國式現代化凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

王滬寧說，要在全面學習、全面把握、全面落實上持續下功夫，全面準確把握中共二十屆四中全會的重大意義，把握「十四五」時期我國發展重大成就，把握「十五五」時期中國發展的形勢和環境，把握「十五五」時期經濟社會發展的指導方針和主要目標，把握「十五五」時期經濟社會發展的戰略任務和重大舉措，把握推動經濟社會發展必須堅持黨的全面領導，切實把思想和行動統一到全會精神上來。

全國政協十四屆常委會第十四次會議閉幕。（新華社）

王滬寧稱，要把中共二十屆四中全會精神全面體現和落實到政協工作中。要加強全會精神學習宣傳和研究闡釋，引導廣大政協委員和所聯系界別群眾堅定發展信心，廣泛匯聚團結奮進正能量。

會議通過《關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動的決定》。

會議經表決，張軍擴同志不再擔任提案委員會副主任，易綱同志不再擔任經濟委員會副主任，張桃林同志不再擔任農業和農村委員會副主任，張傑、曹衛星同志不再擔任教科衛體委員會副主任，陳國慶同志不再擔任社會和法制委員會副主任，王榮、陳元豐同志不再擔任港澳台僑委員會副主任，隋軍同志不再擔任外事委員會副主任。會議通過關於免去傅興國同志第十四屆全國政協文化文史和學習委員會副主任職務並接受其辭去委員的決定。

會議追認關於免去易會滿第十四屆全國政協經濟委員會駐會副主任職務並撤銷其委員資格的決定。