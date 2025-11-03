內地開展專項整治非法救護車　此前有民營救護車收2.8萬元引爭議

近日，中國國家衛生健康委辦公廳聯合多部門印發了《關於開展非法救護車專項整治工作的通知》，其中提到，專項整治工作自2025年10月至2026年9月，為期1年。分為自查自糾、集中整治、總結三個階段。



據介紹，中國國家衛生健康委會同公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家中醫藥局和國家疾控局等部門將聯合開展為期1年的非法救護車專項整治工作。

2025年4月7日，廣東東莞，第十五屆全國運動會馬術項目場地障礙資格賽現場準備的救護車。（CFP）

本次專項整治面向登記註冊為「救護」類的機動車輛，以及非法提供院前醫療急救和醫療照護轉運服務的非「救護」類車輛（即「黑救護」）。明確救護車的管理主體和監管原則，強調了救護車規劃、信息化賦能和社會協同監管。明確了登記註冊為「救護」類的機動車輛、「黑救護」違規違法行為打擊範圍，對涉事機構及人員依法依規嚴肅處理。鼓勵、支持社會力量參與醫療照護轉運，有序化解供需矛盾，疏堵結合引導醫療照護轉運服務良性發展。

民營救護車收費2.8萬元 網民意見兩極

今年6月16日，來自江西的唐先生曾向內媒爆料指，他4月將身患重症的孩子從江西省兒童醫院轉運至上海某醫院時，800km的路程被「民營救護車」司機收費2.8萬元人民幣（下同），且沒有說明價格明細，也未收據，甚至費用都是轉入個人賬戶。

司機沒有說明價格明細，甚至費用都是轉入個人賬戶。（潮新聞）

事件持續引發爭議，網民意見兩極，有人向涉事的江西省兒童醫院送錦旗，認為是「為搶救生命突破程序限制」，亦有人質疑收費是否合理。