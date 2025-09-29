醫生錯將支架植入正常輸尿管僅受警告　患者向上海高院申請再審

4年前，江蘇鹽城的朱女士因左側輸尿管問題在復旦大學附屬華山醫院治療，醫生卻左右不分，在她的右側輸尿管植入支架，經鑑定確認為四級醫療事故。然而，手術的第一助手僅受到警告，主刀醫生及第二助手均未受罰。目前，朱女士已向上海市高級人民法院提交訴訟申請。



《極目新聞》報道，朱女士介紹，她在2021年體檢時被查出左腎積水伴左輸尿管狹窄，在本地醫院接受檢查和治療的效果並不明顯，同年4月，她到復旦大學附屬華山醫院泌尿科求診，確定了左輸尿管手術的方案。手術結束近兩個月時，她到醫院覆診拍CT後，發現原本健康的右輸尿管內被放入支架，出現癥狀的左輸尿管則沒有做手術。

醫生錯將支架植入朱女士的右側輸尿管。（現代快報）

經過醫療事故技術鑑定，此次事故構成四級醫療事故，華山醫院應承擔完全責任。事發後，靜安區衛健委認定本次手術的第一助手為事故責任人，僅給予其警告的行政處罰，也沒有處罰主刀醫生及第二助手。朱女士不認可這一認定及行政處罰的結果，向法院提起訴訟。

手術知情同意書顯示，朱女士被診斷為左側腎盂積水伴輸尿管狹窄，擬定進行左側輸尿管鏡檢備擴張/內切開的手術。手術記錄顯示，她進行的手術為右側輸尿管擴張術、右側輸尿管鏡檢查術，除主刀醫生外還有第一助手胡姓醫生和第二助手。

朱女士在華山醫院的手術記錄。（極目新聞）

上海市醫學會出具的醫療事故技術鑑定書顯示，針對患者當時病情，泌尿系病變在左側，應對左側輸尿管進行檢查及治療。但醫方術中實際未對左側輸尿管進行檢查及治療，而實施了右側輸尿管擴張術+右側輸尿管鏡檢查術，手術方案有誤。

術中醫方自行變更手術方案且依據不足，未向患方進行告知並取得患方知情同意，術後亦未告知患方該情況。醫方告知存在缺陷，在一定程度上延誤了患者左側輸尿管病變第二次治療。參照相關標準，符合造成患者明顯人身損害的其他後果的醫療事故，構成四級醫療事故。

9月29日，靜安區衛健委相關科室工作人員回應稱，2022年7月，區衛健委確實依據本次醫療事故的鑑定結果，按照相關規定對華山醫院涉事的胡姓醫生作出警告處罰。朱女士對處罰結果有異議，已向法院提起訴訟，法院也作出判決。

涉事胡姓醫生被行政處罰。（極目新聞）

相關處罰記錄。（極目新聞／靜安區政府官網）

上海市第一中級人民法院行政判決書中指出，關於上訴人朱女士認為被訴處罰決定應同時處罰其他兩名醫生，現有處罰過輕的主張。法院認為，被上訴人靜安區衛健委根據證據及醫學實踐，認定胡姓醫生是為朱女士實際進行操作的手術醫師，系該宗醫療事故責任人事實清楚、證據確鑿。根據相關規定，對其處以警告的行政處罰並無不當。對上訴人的主張不予認可。