中韓央行續簽雙邊本幣互換協議　規模4000億人民幣

據中國人民銀行11月3日消息，經國務院批准，近日中國人民銀行與韓國銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為4000億元人民幣/70萬億韓元，協議有效期五年，經雙方同意可以展期。



中韓兩國借11月1日兩國元首在韓國慶州會談之契機續簽雙邊本幣互換協議。中國官方公告稱，雙方再次續簽雙邊本幣互換協議，將有助於進一步深化兩國貨幣金融合作，促進雙邊貿易便利化，維護金融市場穩定。

2025年11月1日，韓國慶州，國家主席習近平（左）與韓國總統李在明（右）舉行中韓元首會談。（X@SpoxCHN_MaoNing）

央行間雙邊本幣互換是一種融資安排，一國央行可以用自己的貨幣置換另一國貨幣，以此獲得對方貨幣流動性，一般用於維護金融市場穩定等目的，到期後再相應換回。雙邊本幣互換安排是國家間經濟金融領域合作深化的表現，有利於便利雙方貿易投資中使用本幣，規避匯率風險。央行間本幣互換也在維護金融市場穩定，為金融市場提供緊急流動性支持方面發揮了重要作用。

今年以來，中國央行不斷深化與外國央行之間的貨幣合作。6月，中國與土耳其續簽雙邊本幣互換協議，規模為350億人民幣/1890億土耳其里拉，協議為期3年。8月，中泰簽署本幣互換協議，規模為700億人民幣/3700億泰銖，協議有效期5年。

9月，中歐簽署本幣互換協議規模為3500億人民幣/450億歐元，協議有效期3年；中瑞雙邊本幣互換規模為1500億人民幣/170億瑞士法郎，有效期5年；中匈簽署400億人民幣/1.9萬匈牙利福林的雙邊本幣互換協議，有效期5年。