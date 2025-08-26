李在明對特朗普開啟「誇誇攻勢」　卻不急於修復中韓關係？

【編者按】美國當地時間8月25日，韓國總統李在明抵達白宮，與美國總統特朗普舉行會談，前一日8月24日，李在明派出的韓國總統特使團也抵達中國，開啟訪華行程，在北京與中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會晤，並轉交總統李在明的親筆信。

韓國前總統尹錫悅執政時期中韓關並未修復，且其曾發表涉華言論，指責「中國間諜」偷拍韓國軍事設施、中國太陽能破壞南韓森林等，加劇中國不滿。此後，尹錫悅因戒嚴令被彈劾，其支持者更在首爾發起反華集會煽動仇中情緒，令兩國關係再遇「寒流」。

務實的李在明上台後，多次對中國積極示好，今年也恰逢中韓建交33周年；此外，雖然李在明未明確是否會參加9月3日舉行的抗戰勝利閱兵，但韓國現任國會議長禹元植已確認出席。對美，李在明親自到訪，並做足準備對特朗普進行「誇誇攻勢」，但仍遭「冷待」，引發韓國內不滿。

即便如此，李在明對中美依舊使用「平衡外交」戰術，但《聯合早報》引述學者評論表示，中韓關係修復進展緩慢，而主因也在於首爾並不急於改善對華關係。



2025年8月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見韓國總統特使朴炳錫。（中國外交部）

中國外交部長王毅星期天（8月24日）在北京會見韓國總統特使團，是李在明今年6月出任韓國總統後，中韓近三個月首次在官方層面舉行雙邊面對面會晤。

受訪學者評估，中韓關系修覆進展緩慢，主要因首爾不急於改善對華關系。這不僅因為李在明把鞏固韓美同盟、韓日關系視為外交優先方向，韓國政府目前也面臨國內對華好感度偏低、美國持續主導對華去風險化、朝鮮半島局勢前景不明等內外壓力和不確定性。

韓國總統特使團星期天開始四天的訪華行程，由前國會議長樸炳錫率領，成員包括執政黨共同民主黨議員金太年和樸釘，以及已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲。

2025年8月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見韓國總統特使朴炳錫（左4）率領的代表團。（中國外交部）

韓聯社引述樸炳錫星期天在會上稱王毅是「老朋友」，表示韓國新政府持續發展韓美同盟的同時，也高度重視韓中關系，希望借此次訪華共同推動近年受挫的兩國關系重回正軌，以國家利益和實用主義外交為中心，推動「韓中戰略合作夥伴關系」成熟發展。

樸炳錫也向北京轉交李在明致中國國家主席習近平的親筆信，並再次邀請習近平訪韓，出席10月在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。

據中國外交部官網消息，王毅肯定中韓睦鄰友好、求同存異、拓展合作是正確的選擇，並指北京對韓政策保持穩定性和連續性。他呼籲兩國堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥善處理敏感問題，推動中韓關系沿著正確軌道行穩致遠。

韓特使團則表示，雙方商定在人文交流、經濟合作、供應鏈等領域，取得能讓兩國民眾感受到的合作成果。

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與韓國總統李在明會面。（Reuters）

韓特使團訪華前夕，李在明星期六（23日）在東京再次與日本首相石破茂會晤，星期一（25日）預計在華盛頓首會美國總統特朗普。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》采訪時分析，李在明的外交戰略總體偏向韓美同盟，也比較重視韓日關系，「然後在這個基礎上，盡量改善跟中國關系，一定程度上做一些平衡。」

李明江指出，首爾過去三個月雖表達改善對華關系的願望，但「這個轉變還是比較慢，進程有一點拖延，（意味著）韓國還是沒有足夠重視中國，韓中關系改善還沒有進入非常實質性的階段。」

中韓關系自2016年以來，因美國在韓部署薩德反導彈系統遇冷多年。李明江分析，這些年韓國民眾對華好感度偏低，「李在明恐怕不得不考慮國內一些民意」。美國持續主導對華去風險化，並施壓韓國在台灣問題上表態，也都是首爾處理對華關系時需要面對的棘手的問題。

韓特使團星期天也提到朝核問題，表示堅決應對朝鮮核導挑釁，同時努力緩解韓朝軍事緊張並建立互信，重啟與朝鮮對話交流，開闢半島和平共處之路，並呼籲北京繼續在解決朝鮮問題及半島和平問題上發揮建設性作用。

韓聯社引述王毅表示，北京在半島問題上的基本立場沒有變化，願與韓國新政府就此保持合作。

韓朝關係：圖為2023年2月7日，一名韓國士兵在分隔韓朝非軍事區的板門店休戰村站崗。（Reuters）

台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範受訪時評估，北京對首爾的經濟外交價值正在減少，不僅因韓國對華出口逐年下降、貿易赤字擴大，也因朝俄加強戰略聯盟，讓首爾感覺北京對平壤影響力可能減少。因此韓國目前「對中國一些外交上的做法，可能會稍微慢一些，也不會那麽急迫。」

丁樹範和李明江都預期，習近平可能赴韓參加APEC峰會，持續改善對韓關系之余，屆時也可能與特朗普場邊會面。