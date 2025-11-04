國泰開通香港往返長沙航班　集團期望突破30個內地航點

國泰航空今日（11月4日）起正式開通往來香港與長沙的直航航線，每日往返一班。首班航班飛抵長沙黃花國際機場時，獲安排水門禮迎接。



香港往返長沙的直航航線，是國泰航空今年第5個新增的內地航點，連同旗下的香港快運，國泰集團於内地營運的航點總數增至24個。此前，國泰航空已開通烏魯木齊航線，而香港快運亦開設常州、義烏及貴陽航線。

國泰航空中國內地商務及運營總經理徐谷昀（左）；國泰集團行政總裁林紹波。（林芷瑩攝）

國泰集團行政總裁林紹波表示，與乘搭高鐵往來長沙相比，乘坐航班能更快到埗，相信有一定的吸引力。本次開通直航除了服務點對點的旅客，亦可以便利旅客到香港中轉到其他地方，例如歐美、東南亞等地，同時亦可將更多國際旅客帶到長沙。

對於集團未來在內地的發展，林紹波指出，許多新航點仍在研究當中，期望未來可以突破30個航點，同時會在現有的航點加密班次。在今年冬季出行高峰期間，國泰將會加密內地重點航線的班次，包括往來北京、廣州、成都和上海，每周營運超過330對往返香港與內地的航班。

長沙黃花國際機場。（林芷瑩攝）

湖南省機場管理集團市場總監周蘊。（林芷瑩攝）

國泰集團中國內地董事鄭家駒。（林芷瑩攝）

國泰集團中國內地董事鄭家駒致辭時表示，新航線將進一步加強香港與內地主要城市的聯繫，為顧客提供更便捷無縫的體驗往返香港、長沙及世界各地。

湖南省機場管理集團市場總監周蘊則稱，香港是湖南對外開放的重要窗口，新航線不僅方便兩地往來，更是促進湘港在經貿、文化及人文交流上的重要橋樑，對於深化湘港合作、促進湖南入境旅遊、推動高水平對外開放的意義深遠。