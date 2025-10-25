大陸設10月25為台光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅強意志

台灣光復80週年紀念日前夕，第十四屆全國人大常委會第十八次會議今（24日）表決通過了《全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定》，以國家名義明確將每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。



國台辦指出，最高國家權力機關常設機關這一莊嚴決定，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。這必將激勵海內外中華兒女銘記歷史，「更加堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，體現解決台灣問題的堅強意志。



國台辦發言人陳斌華。（國台辦發布）

國台辦發言人陳斌華表示，全國人大常委會今天根據憲法作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。「國家最高權力機關這一莊嚴決定，集中反映了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願和集體意志，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。」

陳斌華指出，1945年，中國人民經過14年不屈不撓的浴血奮戰，打敗了窮凶極惡的日本軍國主義侵略者，贏得中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利。當年10月25日，中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，至此台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄之下。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是全體中華兒女共同的民族記憶。

1945年10月25日，台灣光復。（網上圖片）

陳斌華稱，近年來，全國人大代表、政協委員和很多致力於祖國統一事業的台灣各界人士多次提議設立「台灣光復紀念日」，並在國家層面舉行紀念活動。黨中央對此高度重視並作出部署，充分體現了中國共產黨捍衛國家主權、統一、領土完整和解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志。全國人大常委會順應民意，在台灣光復80週年之際，決定以國家名義設立台灣光復紀念日。

陳斌華表示，「這必將激勵海內外中華兒女銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來，弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，更加堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，更加堅定守護中華民族共同家園。」

他指出，「歷史因銘記而永恆，正義因捍衛而昭彰。」大陸方面將以設立台灣光復紀念日為契機，積極舉行各類紀念活動，開展全民涉台愛國教育。「將團結廣大台灣同胞，共同銘記歷史、緬懷先烈，攜手推進祖國統一大業，同心開創民族復興光明前景。」

1965年，民眾在台北中山堂前慶祝台灣光復節。（網上圖片）

陸委會：台灣光復日和中華人民共和國毫無關係

台灣陸委會則回應，中共近期藉辦理3個「80週年」相關活動，傳散台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，今日再設立所謂「台灣光復紀念日」，企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽歷史敘事與片面政治框架，「達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。」

台灣陸委會稱，台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰没有正面貢獻的中共毫無關係。

台灣陸委會發言人梁文傑表示，若澳門政府堅持替補駐地人員簽署「一中承諾書」，台灣不排除做「最壞的打算」。（陳鄭為/攝）

陸委會稱，台灣光復節是為紀念1945年10月25日中華民國代表同盟國接受在台日軍投降的紀念日，其時中國共產黨根本尚未建政，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰没有正面貢獻的中共毫無關係。」

陸委會提到， 「1949年的10月25日，也是我軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍的日子，全體台灣人民在這一天共同守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國的主權。」

陸委會強調，今年是台灣光復80週年，也是古寧頭戰役勝利76週年，「我們認為銘記歷史，堅決反抗強權侵略、併吞台灣，才是紀念10月25日這個日子的真正意義。」

陸委會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實。」