中國空間站上新｢烤箱｣　航天員吃上｢宇宙級｣烤雞翅、烤牛排

《新華社》報道，中國空間站的神舟二十一號航天員乘組和神舟二十號航天員乘組，這兩天正式啟用隨神舟二十一號飛船上行的熱風烘烤機，第一次在「太空家園」吃上了烤雞翅、烤牛排。這是中國空間站「太空廚房」首次上新「烤箱」，航天員食品實現在軌烹飪烘焙。



太空烤雞翅。（影片截圖）

太空烤雞翅。（影片截圖）

從空間站下行的影片显示，航天員從包裝袋裏取出醃製好的雞翅，在簽架上進行固定後放入熱風烘烤機內，加熱28分鐘，一盤滋滋冒油的宇宙級奧爾良烤雞翅就製作出來了。神二十航天員王傑和神二十一航天員武飛兩個內蒙古人，還聯手烤制了一盤熱氣騰騰的黑椒牛排，讓神二十乘組指令長陳冬一飽口福。

太空「烤箱」與地面的烤箱到底有何不同？中國航天員科研訓練中心劉偉波介紹，首先是通過溫控技術、殘渣收集、高溫催化、多層過濾等技術攻關，實現在軌烘烤時的無油煙處理，從而滿足空間站的油煙排放標準。其次是對淨化裝置和整機都進行嚴格測試，使之滿足空間站准入條件，可連續可靠運行500次。

烤好的雞翅。（影片截圖）

烤好的雞翅。（影片截圖）

「太空廚房」上新「烤箱」是提高航天員在軌生活保障水平的一項暖心舉措。據中國航天員科研訓練中心介紹，神舟二十一號任務中，食品種類擴展至190餘種，飛行食譜周期延長至10天，可實現對新鮮蔬菜、堅果、蛋糕、肉類等食材在軌烹飪、烘焙加工。

「可以想一下，如果航天員在相對密閉的空間環境裏生活了幾個月後，能夠吃到自己親手烘烤的香氣撲鼻的雞翅、牛排，或者是酥脆可口的花生米和麵包，會不會有一種滿滿的幸福感？」劉偉波說。

航天員吃烤雞翅。（影片截圖）

航天員吃烤雞翅。（影片截圖）

報道指，中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段以來，科研人員通過技術創新和工藝改良，使航天食品的種類、質地、風味、色澤和營養變得越來越好，進一步滿足了航天員的飲食需求。

航天員吃烤雞翅。（影片截圖）

牛排出鍋。（影片截圖）

此外，「太空菜園」也取得新突破。自神舟十六號任務開始，中國航天員科研訓練中心開展了在軌植物基質培養研究與驗證，採用再生基質、長效控釋肥和微孔導水技術，實現微重力下水分養分有效供應，實現10批次包括生菜、櫻桃番茄、紅薯等7種植物培養，為航天員提供4.5公斤新鮮果蔬，其中生菜和櫻桃番茄實現了「種子到種子」的全周期培養。

「針對春節、元旦等中國傳統佳節，我們會給航天員準備非常豐盛的餐食，甚至還有神秘禮包，只能在過節當天才能打開。」中國航天員科研訓練中心臧鵬說。

牛排出鍋。（影片截圖）