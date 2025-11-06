福建男與堂哥合謀撞死7歲親兒子騙保近百萬　分別判死刑、死緩

2020年10月30日晚，福建省三明市尤溪縣城關鎮埔頭村國道G235線，一輛重型廂式貨車高速追尾路邊小轎車，7歲男童小張被撞飛數米，當場死亡。父親張乙抱屍痛哭，司機張甲則稱「低頭設導航」導致追尾釀禍。交警認定意外，保險賠付18萬元（人民幣．下同），司機獲緩刑，家屬領100.5萬和解金。



然而，四年後，驚天真相揭開，福建省高級人民法院近期公布二審裁定書披露，案件不是意外，而是張乙與堂哥、貨車司機張甲聯手策劃的「殺子騙保」謀殺案。最終，張甲終被判死刑緩期二年執行並限制減刑，而張乙一審已被判死刑。



據《紅星新聞》報道，2020年10月30日下午，張甲接到僱主羅某出車指令，立即致電堂弟張乙。21時許，張乙駕小轎車載兒子小張（2013年出生，小學在讀）抵達預定地點，將車停在無監控路段，讓小張在左後車尾小便。21時10分，張甲駕駛重型廂式貨車高速追尾，貨車前端撞擊小轎車尾部並碾壓小張，致其顱腦損傷當場死亡，兩車受損。21時24分，120急救到場，確認小張已臨床死亡。

現場目擊者向民警陳述，當時小轎車停在路邊，孩子在車後小便，貨車直接撞向孩子與車輛。張甲則對民警供述，當時自己在低頭設置手機導航，沒注意到前方。張乙、張甲均未告知警方二人為堂兄弟關係。

福建省高級人民法院近期公布二審裁定書。（網上圖片）

2020年11月，當地交警大隊出具責任認定書，認定張甲負本事故全部責任。由於張甲是羅某請的駕駛員，貨車投保了交強險和商業險。2020年12月，經調解，各方達成協議：張甲自願賠償小張家屬100.5萬元（含調解前羅某已墊付的4萬元），其中保險核定理賠款98萬餘元，張甲在保險公司理賠款外賠償2萬餘元。同日，雙方簽訂刑事和解協議，小張家屬對張甲表示諒解。

對於小張的離世，張甲的妹妹頗感意外。她稱，自己和張乙、張甲三人從小玩到大。事發次日，張乙回電說張甲開車撞死他兒子，她聽完當場傻眼，不敢相信會這麽巧合，張甲開車撞死自己侄子。

2021年1月，張甲因犯交通肇事罪，被尤溪縣人民法院判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月。同年2月，某保險公司向張乙支付了貨車交強險中的18萬元死亡賠償金。

然而，由於張甲的道路運輸從業資格證是假證，某保險公司拒賠第三者責任險。2021年3月，張乙將某保險公司、張甲、羅某起訴至法院，要求賠償87萬餘元。2021年7月，尤溪縣人民法院判決某保險公司賠償81萬餘元。某保險公司提出上訴，三明市中級法院依法開具調查令，經三明市交通運輸管理處查詢，但未查詢到張甲道路運輸從業資格證的相關信息及培訓記錄和發證記錄。2021年12月，三明市中級人民法院判決，撤銷尤溪縣人民法院民事判決，改判羅某賠償張乙79萬餘元。

得知判決結果後，羅某整個人懵了。他證實，2022年1月，他將法院的判決結果告知朋友葉某，後者告訴他，2020年9月，張乙曾跟自己說因兒子小張「得了重病」，問他能不能用車子將小張撞死，製造一起假的交通事故，之後理賠的錢會分一部分給他。葉某拒絕建議後，張乙還叫葉某要保守秘密。

葉某的證言稱，2020年，張乙帶張甲找他，他推薦張甲至羅某處工作。事發後，他曾懷疑二人故意製造交通事故，只是害怕報復而不敢講。事發次日，張乙更約他見面，稱兒子被撞死的事情不是自己做的，還讓他不要把這件事說出去。不過，當得知羅某被判承擔巨額賠償，他有感不公，決定一五一十地告知羅某。

2022年3月，羅某向交警大隊舉報張甲疑似為了騙保撞死堂侄，線索被移送至刑偵大隊。2023年4月，警方抓獲張乙、張甲，揭開這起「殺子騙保」案的真相。

三明市中級人民法院審理案件。（網上圖片）

經法院審理查明，2020年3月到4月期間，張乙因妻子羅女士出軌及家庭經濟差等原因與之爭吵後，並產生製造交通事故撞死兒子小張並騙取保險賠償費的想法。被葉某拒絕後，張乙找到張甲，繼續以小張患病無法醫治為由，提議製造交通事故撞死小張騙取保險賠償款，並承諾分給張甲部分錢款。張甲考慮後同意。此後，二人共同商定通過製造車輛追尾事故的手段撞死小張。

作案後，張乙、張甲隱瞞事故真相，騙取某保險公司支付交通強制險18萬元，張乙分給張甲3萬元。

2024年6月，三明市中級人民法院作出判決，張甲犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；犯保險詐騙罪，判處有期徒刑六年，並處罰金3萬元。決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處罰金3萬元；對張甲限制減刑；責令張甲退賠被害人某保險公司3萬元。

張甲不服，提出上訴。福建省高級人民法院認為，原審定罪準確，量刑適當，審判程序合法。二審裁定，駁回上訴，維持原判。

裁定書還提到，張乙亦因本案被判處死刑，後上訴要求從輕改判。