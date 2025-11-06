不只稀土有絕對優勢　美媒：中國還有三大產業可成「卡脖子」籌碼

據《華爾街日報》報道，儘管美國總統特朗普與中國國家主席習近平上星期達成了關稅與稀土管制的休戰協議，但中國手中的籌碼不止是稀土，報道指出中國在鋰電池、成熟製程晶片和製藥原料等方面也擁有絕對優勢，這些領域都將是貿易談判時中國手中的籌碼。



2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

鋰離子電池領域

在鋰離子電池領域，全球排名前兩位的電池生產商均為中國企業，分別是寧德時代和比亞迪；即使電池產自其它地區，核心材料也高度依賴中國。

根據英國基準礦業情報機構（Benchmark Mineral Intelligence）數據顯示，中國供應商生產全球79%的電池正極材料和92%的電池負極材料，並掌控63%的精煉鋰、80%的精煉鈷以及98%的精煉石墨供應。

圖為2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會(CISCE)期間，一名工作人員在寧德時代（CATL）展位清潔。（Reuters）

報道稱，為鞏固對鋰離子電池供應的控制權，中國今年採取了措施鞏固這一領域的領先地位，要求特定鋰離子電池技術轉移海外須申請許可，並對部分製造設備及關鍵正負極材料實行出口管制。

半導體領域

在成熟製程晶片領域，中國目前約佔全球成熟晶片產能三分之一；儘管這類晶片的生產難度低於尖端晶片，但對汽車、消費性電子和國防等領域至關重要。

此外，中國掌控製造晶片及光伏產品所需的鎵與鍺等關鍵礦物，2024年的鎵產量佔全球99%，同時也是全球最大鍺生產國。

報道提到，最近中國阻止了荷蘭安世半導（Nexperia）生產的成熟製程晶片的出口，這些晶片用於汽車車燈和電子產品，主要在歐洲生產，但最終從中國出口到世界各地，因為加工和封裝環節在中國進行。

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

中國表示，阻止這些出口是為報復荷蘭政府從安世半導體的前中國母公司手中奪取該公司的控制權，這家中國母公司已被列入美國貿易黑名單。在上周「習特會」後，中國表示將允許安世半導體的晶片再次向全球客戶出口。

製藥領域

第三個重要產業是製藥。報道指出，雖然美國藥品包裝上通常不標示中國製造，但中國在活性藥物成分及其先驅化學品供應上佔據主導地位，比如美國進口的對乙酰胺基酚和布洛芬大多來自中國，中國也是抗生素原料的重要生產國。

美國從歐洲進口許多品牌藥，其仿製藥供應則嚴重依賴印度。而印度仿製藥中的活性成分有很大一部分來自中國。中國在2015年將藥品和醫療器械生產列為產業優先事項。最近中國表示，計劃在未來五年內支持創新藥品和醫療器械的開發。

《我不是藥神》述說內地血癌病患付不起錢買貴價原廠藥，偷偷購買印度仿製藥的故事，道盡貧苦病患的心聲。（電影劇照）

報道指出，中國已證明自己有能力通過收緊關鍵稀土礦物的供應將其對全球供應鏈的控制武器化。中國手中的籌碼不只限於稀土，其遏制力已延伸至鋰離子電池、成熟製程晶片和藥物成分這三大領域。

在出口管制工作上，中國也正在強化專業力量。官方招聘公告顯示，中國商務部正展開近十年最大規模的公開招聘，明年計劃招聘60人，其中承擔出口管制等工作的產業安全與進出口管制局增聘至少五人。

報道稱，中國近年來推進機構精簡，中央政府部門大幅增加人手的情況日益罕見。不過，對稀土實施新出口管制後，中國商務部一直飽受人手短缺困擾，被批評在審批出口許可證時進度緩慢，各類申請積壓嚴重。