中美貿易休戰對其他國家可能不是一件好事｜特朗普外交

10月30日的韓國釜山「習特會」之後，中美基本上達成了貿易休戰一年。特朗普（Donald Trump）表明要在來年4月訪華。其後美國防部赫格塞思（Pete Hegseth）亦說將同中國建立兩軍直接溝通機制；他更跟從特朗普說法，以「G2」形容中美，又說他和特朗普都同意中美關係從來沒有比今天好。一時之間，中美大吹和風－－這對全世界來說無論如何也應該是一件好事吧？

白宮成果清單：更多細節

根據白宮周六（11月1日）發布的「習特會」成果清單，習近平和特朗普100分鐘見面後敲定的妥協看起來比兩人釜山會面後不久釋出的項目更多。

「習特會」後的中美交換條件大體如下：美國將對華的所謂「芬太尼」關稅減半、將中國船舶港口費和出口管制「50％規則」（按：此舉大大擴大了美國的實體清單）押後實施一年，換取到中國本年剩下兩個月大買1200萬公噸大豆（之後三年每年2500萬公噸）、進一步協助美國阻止芬太尼入境、暫緩10月9日的稀土相關出口管制一年、暫緩對美國港口費的報復。

周六的成果清單更提到了好幾個此前沒有的項目：（一）除了10月的稀土管制之外，中國還會向2022年10月至2025年4月之間先後列入出口管制清單的石墨、鎵、鍺、銻、多種稀土元素提供所謂的「普遍性出口許可」，以供應美國末端使用者和世界各國對美國的供應商。若然如此，中國至少在未來一年甚至更長的時間將會暫時拿走懸掛在這些關鍵材料全球使用者頭上的利劍。

（二）中國將會撤回本年以來為報復特朗普關稅戰而向美國一系列農產品加徵的關稅，當中不只包括大豆，還包括雞肉、牛肉、小麥、玉米、乳製品等等。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，白宮31日發放會談現場的相片（白宮網站）

（三）中國將會撤回包括將美國企業加入不可靠實體清單在內的對美「非關稅反制措施」，亦將撤銷針對多家半導體供應鏈上的美國公司的反壟斷、反傾銷調查。當中該包括Nvidia、高通（Qualcomm）等。

（四）針對早前被荷蘭政府接管、由中國企業聞泰科技全資控股的安世半導體（Nexperia），中國將採取適當措施確保安世在華子公司的產品能夠對全世界出口。若然如此，受影響的全球汽車產業將能獲得喘息之機，美國也有可能會給荷蘭一個下台階去緩和這場外交和產業風波。

（按：中國商務部對此的說法是：「荷蘭政府對企業內部事務的不當干預，導致了目前全球產供鏈的混亂。中國作為負責任的大國，充分考慮國內國際產供鏈安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管部門聯系。我們將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。」）

由「G1」走向「G2」

如果白宮的成果清單反映現實，「習特會」達成中美貿易休戰未來可能有更正面的發展。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

例如，特朗普的批評者在「習特會」後一兩天就特別提到中國沒有解除本年4月的「稀土出口管制1.0」這一點。雖然「1.0」的管制沒有觸及外國產品出口的「長臂管轄」條款，但中方依然要求外國企業提交可能涉及商業機密的資料才能夠獲得中國稀土的供應，而且審批進度極其緩慢，其批出的出口許可限期偏短，因此，特朗普的批評者認為特朗普並沒有解決外國稀土使用者的供應鏈問題。

可是，如果中國真的像白宮的成果清單所說那樣，向中國受管制的稀土產品提供「普遍性出口許可」的話，即使中國未來也可以重新收緊管制，但這種做法將至少在中美貿易休戰期間去除中國稀口出口管制的影響。

從這個角度來看，中美這次「休戰一年」確實有擴大和延續下去的希望。特別是，雙方似乎不只在貿易問題上各自讓步，而且同意用兩軍直接溝通機制之類的方式重返拜登時代「管控分歧」的路線，又避免了在台灣、中國購買俄羅斯石油等爭議問題上着墨太多。

如果特朗普來年4月果真如期訪華，而習近平同意回訪的話，中美關係確實有可能在特朗普餘下任期內持續正面發展，而美國華府的兩黨「制華共識」也可能會被特朗普削弱，把美國政界對世界的認知由脫離現實的「G1」推向接受現實的「G2」。

特朗普在釜山「習特會」前以「G2」稱呼中美。（Truth Social截圖）

如果中美能夠避免「修昔底德陷阱」，這對全世界不是一件毫無爭議的好事嗎？

特朗普「極限威嚇」未改

若然促成中美避免「修昔底德陷阱」的美國總統不是特朗普，這確實是毫無爭議的好事。可是，特朗普眼中的「G2」雖然貼近現實、對中國有利，但對世界其他國家而言，卻不一定如此。

特朗普本年重新上台之後，對於世界各國的外交手段就是「極限威嚇」。對於唯一能夠「擊退」美國的中國，這並不是一個大問題；但對於其他各國而言，這種威嚇卻構成了持續不斷的挑戰。

在貿易戰之中，除了中國之外的所有國家都在特朗普的關稅面前屈服，美國大加他們關稅，他們卻對美國貨減關稅、開放市場，並承諾大手購買美國貨和投資美國。特朗普上周的亞洲之行就敲定了韓國對美的3500億美元投資協議，而日本對美的5500億投資更是連投資項目的選擇權也大致上操控在特朗普之手。

2025年10月29日，韓國慶州，韓國總統李在明（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）舉行會面，向後者送上古代金王冠複製品。（Reuters）

即使是被美國徵收50％關稅的印度，如今也在尋求同特朗普達成協議，似乎會接受減少購買俄羅斯石油的條件，甚至默認特朗普調停印巴軍事衝突的角色。

但特朗普「極限威嚇」目標和手法並不限於貿易層面。

就在剛剛過去的周末，特朗普就「無中生有」地威脅要向非洲第一大國尼日利亞動武，聲言如果尼日利亞繼續容許基督徒被殺，美國不只會叫停援助，還有可能「火力全開」（guns-a-blazing）的進軍尼日利亞去消滅當地的伊斯蘭主義恐怖分子。特朗普表明已指示「戰爭部」（原稱國防部）為可能行動作好準備。

尼日利亞固然飽受伊斯蘭主義恐怖主義暴力蹂躝，但無論是非洲非政府組織「善政非洲」（Good Governance Africa，暫譯），還是全球實時武裝衝突監察組織ACLED，都認為像博科聖地（Boko Haram）、西非伊斯蘭國（ISWAP）這些伊斯蘭主義恐怖組織，即使有其宗教意識形態，但他們的襲擊針對特定地域的整個社群，並沒有特別針對基督徒或穆斯林（按：兩者在尼日利亞人口中各佔大約一半）。

11月1日，特朗普在Truth Social上發文威脅，如果尼日利亞繼續容許基督徒被殺，美國不只會叫停援助，還有可能「火力全開」（guns-a-blazing）的進軍尼日利亞去消滅當地的伊斯蘭主義恐怖分子。（網站截圖）

普遍分析人士都對特朗普的武力威嚇「大惑不解」。美國共和黨內確實有特別關注尼日利亞基督徒狀況的人物，像德州國會參議員克魯茲（Ted Cruz）等。有人因而認為特朗普可能是在某場合聽到這種基督徒受迫害的說法，因而就有了用Truth Social發布威脅的做法－－正如他在韓國總統李在明訪美之際在Truth Social上質問韓國政府是否在「清洗（教會）」一樣。

對此，尼日利亞政府只好盡力否認國內有宗教迫害，但為了不要激怒特朗普，就只好說在美國尊重尼日利亞領土完整的前提之下，他們歡迎美國來幫忙對付伊斯蘭主義恐怖分子。

尼日利亞面對的「美國軍事威脅」目前還只在特朗普「出口術」的層次，未如正在被特朗普派出美國最先進艦母福特號迫近的委內瑞拉那麼嚴重。可是，從委內瑞拉的例子可見，特朗普貪得無厭而且傾向不斷變本加厲。

面對着特朗普的軍事威脅，委內瑞拉的馬杜羅（Nicolas Maduro）政府原本已經提出向美國交出該國石油和各種天然資源的開採權，希望能阻止特朗普推翻其政府的軍事行動。然而，上任之初似乎願意接受此等條件的特朗普，其後卻在國務卿魯比奧（Marco Rubio）等鷹派人物游說之下改變立場，決定大增在加勒比海的軍事部署，試圖利用打擊毒品走私為理由，策動政變直接推翻馬杜羅。

在11月2日播出的訪問中，特朗普就表明雖然他不認為美國會與委內瑞拉開戰，卻不排除會在該國領土上發動攻擊，認為馬杜羅政府已經時日無多。

而近來加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）用共和黨前總統列根（Ronald Reagan）的原話去設計批評特朗普關稅戰的廣告，竟然招來特朗普再加10％關稅的威嚇。最後，以「抗美」愛國主義旗號上台的總理卡尼（Mark Carney）只好私下和公開地分別向特朗普道歉－－加拿大近八成出口依賴美國市場，卡尼最終當然只能「以大局為重」。

2025年10月29日，韓國慶州，美國總統特朗普（Donald Trump）、加拿大總理卡尼（Mark Carney，最右）及一眾國家領導人，出席由韓國總統李在明主持的亞太經合組織（APEC）領導人晚宴。 （Reuters）

這種「極限威嚇」的外交手段，也不只出於特朗普本人。

本年10月，國際海事組織（IMO）正將敲定向航運溫室氣體排放徵費的「零排放框架」（Net-Zero Framework）。然而，在特朗普公開批評這是「針對航運的全球綠色新稅收騙局」之後，美國官員就四出威脅其他國家的官員，親自威脅會向他們及他們的家人實施旅行制裁，美國國務院也發表聲明威脅支持「零排放框架」的國家將會為此付出代價，列舉了五大可能制裁辦法。最終，「零排放框架」的正式表決被押後一年，受威脅的多國外交官員如今只能以匿名方式向國際媒體抱怨。

我們不能排除，被中國「擊退」之後，特朗普為了挽回面子，有可能會加大對其他國家的威嚇，因而就有了周末的「出兵尼日利亞」言論。

「極限威嚇」的邏輯就是威嚇者幾乎單靠威嚇、不必付出實際成本就能迫使對手退讓。在中國迫使特朗普接受貿易休戰之後，美國沒有也不必為此付出重大成本，中國則能獨善其身。這無疑是特朗普「極限威嚇」手段的一種挫敗，但這種挫敗只局限於中美之間。中國並沒有利用特朗普全球關稅戰的契機來試圖團結全球來一致抵抗特朗普的單邊主義。從這個角度來看，中國可能是打贏了這一場戰役，但特朗普單邊主義的戰爭還在持續，而很可能要為此付出代價的則是中國之外的其他國家。