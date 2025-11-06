中美「停火」了　俄烏還要多久？

10月30日「習特會」結束後，各界普遍美預期中美對峙能夠有所緩和。如果以特朗普（Donald Trump，又譯川普）不斷宣稱的「和平總統」功績來看，繼「解決8場戰爭」後，中美關稅停火或許可以又算一筆，即便這個戰場其實是特朗普自己加開。

不過平心而論，出於木已成舟、必須處理的考量，「特朗普2.0」也確實面臨兩場代理戰爭的停火難題：在中東的加沙戰爭，以及在歐陸的俄烏戰爭。畢竟在這兩場衝突中，美國都扮演了「不在場的在場」。

首先是加沙戰爭。整體來說，這場戰爭表面上是以巴衝突的重複，實際則受以色列與伊朗衝突驅動。而伊朗之所以敢於豪賭，關鍵就是看到美國持續撤出中東，再加上自己又成功與沙特復交，所以產生「形勢大好」的認知，因此策應哈馬斯在2023年發動「阿克薩洪水行動」。

而在戰爭過程中，美國雖聯合阿拉伯國家數次斡旋停火，卻總是難以持久。最終經歷以色列反覆升級衝突，美國與阿拉伯終於形成聯合施壓哈馬斯的共識，並以特朗普提出的「20點和平計劃」為藍圖，在2025年9月迎來第三次停火。當然，在哈馬斯持續抗拒解除武裝、停火推進也陷入僵局的情況下，以色列已經多次違反停火、同時拒絕撤軍，但美國仍竭力要推進「20點和平計劃」。短期之內，加沙恐怕都會處於不穩狀態。

加沙地帶糧食非常短缺，民眾每天領取有限的糧食。(Reuters)

再來是俄烏戰爭。這場衝突爭起於北約東擴與歐洲集體安全問題，2014年的克里米亞危機、頓巴斯內戰即是前兆，再來才是2022年的全面戰爭，而美國毫無疑問從頭到尾都扮演重要角色，包括驅動烏克蘭「脫俄入歐」的兩場顏色革命，以及戰爭開始後的持續對烏軍援。

但要促成俄烏停火，毫無疑問比加沙更難。加沙雖也是伊朗挑戰美國秩序的代理戰爭，卻相對不涉及複雜的領土問題與安全保障，因為所謂「抵抗軸心」（Axis of Resistance）原本就是伊朗對於阿拉伯失敗國家的滲透，是戰略前延、而非國土本身，因此力有未逮撤退即可；但俄烏戰爭不是如此，即便美國能夠說走就走，歐洲也不會樂見烏克蘭成為毫無屏障的俄羅斯附庸，尤其是位處歐俄交界的北約東翼國家們。

因此即便特朗普反覆敲打、在歐俄之間反覆施壓，甚至舉行多場峰會，至今都沒能促成俄烏停戰。毫無疑問，這將是加沙勉強停火、中美關稅休戰後，特朗普接下來的一大外交戰場。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

北約軍援的懦夫賽局

整體來說，俄烏鏖戰超過三年反映兩個互為光影的重點：第一，以美歐為主體的北約軍援加上烏克蘭軍人，勉強能與俄羅斯打成戰線僵持；第二，即便對峙雙方敵意高漲，卻也都彼此克制避免戰爭失控外溢，這就與以色列的「冒險無極限」形成強烈對比。

當然，所謂克制也不能免除「賭徒」心態，那就是北約賭俄羅斯不會真的用核武。而這種作法到了協商停火的戰爭後期，毫無疑問正在成為施壓籌碼，同時反映俄羅斯的戰略痛點：核威脅從一開始就不完全有效。

回顧戰爭開始之初，俄羅斯不斷恐嚇美歐，表示只要軍援烏克蘭就可能導致俄羅斯進行「核升級」。而這樣的威嚇不只口頭信號，還搭配實際行動，例如俄羅斯於2023年在白羅斯（前稱白俄羅斯）部署了戰術性核力量，接著又在南部軍區舉行演習，動用Iskander和Kinzhal兩用導彈。2024年6月，白羅斯又與俄羅斯進行首次非戰略性核力量聯合演習。

但顯然，各種威脅都沒能阻止北約軍援。不過這不表示威脅完全沒用，畢竟美國也在戰爭之初同時表明：只要美國及其盟友沒有遭受攻擊，美國就不會派遣軍隊在烏克蘭作戰，也不會攻擊俄羅斯軍隊。毫無疑問，這條紅線大幅降低了衝突升級為大國戰爭的風險。

此外，俄羅斯的核威脅也確實在一定程度上推遲了軍援升級速度。從2022年到2023年，拜登反覆（Joe Biden）表示，不會向烏克蘭提供能夠襲擊俄羅斯本土的火箭系統，一直要到2023年5月，英國才向烏克蘭提供遠程巡航導彈。同理，在2024年11月前，美國都反對烏克蘭使用西方武器打擊克里米亞，一直到俄羅斯加強對哈爾科夫地區的襲擊後，美國才放鬆了這一限制。

2025年9月7日，烏克蘭基輔，圖為烏軍在基輔攔截一枚俄軍發射的導彈，另一處地點升起濃煙。（Reuters）

當然，烏克蘭在過程當中的「堅強戰意」也會影響美歐立場。原本，美國並不同意向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統，但隨著烏克蘭的打擊範圍逐漸深入俄羅斯領土，這種克制態度也有所鬆動。尤其2024年8月，烏克蘭在未通知北約的情況下使用軍援武器打擊了俄羅斯的庫爾斯克州，普京也並未升級核威脅，只是宣稱將開展「反恐」行動，於是美國在2024年10月解除了烏克蘭使用陸軍戰術導彈系統進行深度打擊的禁令。

整體來說，北約與俄羅斯的自我約束的力道有所不同。俄羅斯的自我約束主要在於：防止衝突向使用核武器、使用大規模殺傷性武器及攻擊北約資產和領土的方向升級；至於所謂北約軍援會觸發「紅線」等說詞，從後續發展來看只是為了恐嚇西方、要求後者自我約束的戰略姿態。

而北約的自我約束則如前所述，在賭俄羅斯不敢真的用核武的心態下，伴隨戰局變化與政治施壓需求，開始逐步減少對烏軍事援助限制，同時觀察俄羅斯的反應，在防止局勢升級下不斷試探俄羅斯底線，正如近期的戰斧導彈援烏疑雲：特朗普原本作勢批准，卻又在11月2日表示暫不考慮。

顯然，儘管過程可能有所反覆，北約對烏軍援的持續升級，其實還是清晰可見的長期趨勢。而這反映在北約與俄羅斯「開車對撞」的每次懦夫賽局中，俄羅斯大多是選擇臨時閃避的那方，所以才有北約後續的不斷加碼。而這無疑會在戰爭後期的停火階段，對俄羅斯形成一定的戰場施壓。

2025年10月23日，比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會期間，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加記者會。（Reuters）

美歐正在統一立場？

與此同時，原本談判立場不完全一致的美歐，似乎也在近期逐漸靠近。

10月22日，特朗普突然宣布與普京的會面安排「不合適」，所以取消在布達佩斯的會晤計畫。同步跟進的，還有特朗普此任期首次的對俄制裁。雖說這位商人總統原本就慣於擺盪立場，但這次的取消會晤和跟進制裁，似乎更像與歐洲有所協調後，認真進行的戰略施壓。

首先，有鑑於此前各種外交行動，這應當是烏克蘭與歐洲聯合施壓的結果。10月21日，歐盟委員會主席、歐洲理事會主席、法國總統、英國首相、德國總理、義大利總理等發表聯合聲明，指出俄羅斯與烏克蘭應立即實現停火，並且以當前戰線作為談判起點。10月22日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）更是緊急訪美，意在遊說特朗普，當面向其施加壓力。

再來，美俄關於停火也不是毫無分歧。特朗普主張，俄烏應按照當前實際戰線分割頓巴斯地區，進而劃界停火與各自撤軍；俄羅斯卻表示，立即停火等於無視衝突根源，且違背了美俄雙方此前達成的共識。根據各方媒體報道，俄羅斯還向美國發送了「非正式文件」，重申必須全面控制頓巴斯地區，而也正是這份公報，導致美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在10月20日通話後沒有達成共識，成為特朗普取消會晤的理由之一。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，美國總統特朗普（右三）和俄羅斯總統普京（左三）開始美俄峰會，旨在透過談判結束已進行超過三年俄烏戰爭。（Getty）

而毫無疑問，美國的取消會晤和跟進制裁，暴露原本的美俄靠近、歐烏攜手格局正在生變。

首先是政治外交層面。10月21日，歐洲多國表示，正在與烏克蘭草擬一份和平方案，方案仿照特朗普制定的加沙「20點和平計劃」，共有12條內容，核心訴求正是依照當前戰線立刻凍結衝突。同時，將由特朗普親自擔任和平委員會主席並監督落實。

接著是經濟貿易層面，西方對俄羅斯的制裁明顯來到新高。在特朗普與呂特會談前夕，美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，俄方在推進停火談判時「不誠實、不坦率」，因此宣佈對俄羅斯石油公司和盧克石油公司及其子公司進行制裁。這是特朗普任內首次對俄羅斯出台制裁。據估算，兩家公司共占俄羅斯原油出口總量的近50%。貝森特還表示，美國財政部還準備在必要時採取進一步行動，以支持結束俄烏衝突的努力。

歐洲則同步跟進。10月23日，歐盟峰會通過第19輪對俄制裁方案，首次瞄準俄羅斯天然氣產業，並首次禁止其液化天然氣進入歐洲市場。歐盟委員會專門表示，新一輪制裁旨在進一步切斷俄羅斯的能源收入來源，並作為施壓和推動談判的手段。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）更強調，第19輪對俄制裁也不會是最後一輪。

軍事安全層面則如前所述，西方正在加緊援助烏克蘭。10月23日歐洲理事會峰會上，英國首相斯塔默（Keir Starmer）宣佈，計畫向烏克蘭提供超5,000枚輕型多用途導彈，其中140枚將提前交付；法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則表示，將向烏克蘭提供更多的紫菀導彈、幻象戰機，並在戰後部署「保障部隊」。同時，烏克蘭宣布與瑞典簽署意向書，以購買100至150架鷹獅E型戰鬥機。

2025年10月31日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔會見記者。（Reuters）

顯然，進入美歐俄博弈終局，如果美歐持續統一立場，情勢將對俄羅斯愈發不利。但各方至今，其實也還是保有一定餘地，來為談判預留空間。

美國方面，特朗普即便改變姿態，卻也始終不願過度刺激俄羅斯，例如近期的戰斧導彈援烏反覆；歐洲方面則仍在設法統一內部立場，尤其是在沒收俄羅斯被凍結資產上；即便是姿態強硬的俄羅斯，也仍在設法從美國找尋突破口。

例如10月24日至26日，俄羅斯負責對外投資和經濟合作的總統特別代表、直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）便赴美訪問，並稱相信俄美烏三方已接近達成外交解決方案，以結束俄烏衝突，更表示俄方對今後烏克蘭獲取安全保障「持開放態度」。

顯然，繼加沙煉獄兩年戰止、中美關稅達成休戰後，俄烏戰爭也正在進入停火博弈終局。複雜問題沒有簡單解法，美國如何凍結這場持續三年的冷戰後代理戰爭，將會決定自己未來面向歐洲、面對俄羅斯、領導北約的戰略地位。