中國握「關鍵礦」牽制美歐軍事發展　專家：一石二鳥

為應對長期的「眼中釘」俄羅斯和日益孤立主義的美國，歐洲各國正競相重整軍備。今年3月，歐盟委員會宣布，將實施一項「重新武裝歐洲」計劃，調動近8000億歐元打造「安全而有韌性的歐洲」。



「然而，這一進程必須克服一道巨大的障礙——中國對關鍵礦產的限制。」當地時間11月6日，《紐約時報》毫不留情地給歐盟潑了一盆冷水，並指出，諸如無人機、導彈以及其他歐洲急於重整的軍備關鍵部件，都依賴於來自中國的稀土礦產供應。

美國國防工業大量使用稀土，因此中國中止輸出美國稀土可造成相當衝擊。（Getty Images）

報道稱，儘管中歐雙方正在不斷接觸磋商，但局勢的曲折變化讓歐洲領導人清楚地認識到，他們的軍事建設在多大程度上依賴於中國。「一切都取決於此。」歐盟安全研究所（EUISS）的研究員喬里斯．蒂爾（Joris Teer）表示，如果沒有關鍵礦產的供應，就無法進行所謂的「重新武裝」。

「中國的最終目的是牽制美國和歐洲，」海牙戰略研究中心的分析師貝內黛塔．吉拉爾迪（Benedetta Girardi）稱：「如果（中方）打擊了一方的安全領域，也就會打擊到另一方的安全領域。」

稀土的重要程度已經不必再多言，《紐約時報》也指出，這些材料被用於製造導彈、噴氣式飛機、無人機以及種類繁多的各種軍事裝備，而中國主導著稀土金屬和永磁體的市場。

在與美歐的貿易博弈中，中方也充分利用了這一優勢，在關稅和其他貿易壁壘的談判中，時而收緊、時而放鬆對稀土的出口管制。

這也在歐洲引發極大震動，歐盟委員會主席馮德萊恩敦促歐盟在關鍵礦產資源方面「力爭實現獨立自主」。與此同時，歐洲貿易官員正與中方積極磋商，試圖確保歐盟的稀土供應。

報道稱，儘管歐盟一直在談論多元化，但其約98%的關鍵稀土進口來自中國，這使其對中國的依賴程度甚至超過了美國（美國80%的稀土進口也來自中國）。雖然稀土遍佈世界各地，但其開採和提煉卻難度極大。

歐盟試圖努力擺脫這種依賴，並通過了一項旨在建立本土稀土產業的法案，該法案於2024年生效。然而，取代中國的開採和提煉能力並非易事。

稀土在國防軍事高科技領域的應用。

諮詢公司SFA Oxford的分析師最近在一份研究報告中預測，考慮到開發礦山、建設精煉廠、擴大生產規模以及融入北約供應鏈所需的時間，歐盟「完全擺脫對中國的依賴」需要8到12年。

然而，對於國防工業而言，歐洲根本沒有那麼多時間。

歐洲各國正爭相大幅增加國防開支，力圖在2030年之前發展關鍵能力。為此，歐盟放寬了預算規則，並推出了一項1500億歐元的貸款計劃，以幫助增加軍事支出，但關鍵礦產資源的匱乏可能會擾亂這一計劃，改變地緣政治格局，並影響歐洲的未來。

當地時間11月6日，彭博社援引知情人士報道披露，歐盟高級官員已告知各成員國，擺脫這一對華依賴並非易事，歐盟的經濟安全計劃迄今為止也未能達到預期效果。知情人士稱，儘管中美經貿磋商取得進展，中方暫停10月份宣佈的出口管制新規將使歐盟從中受益，但此前4月份實施的管制規定仍然有效。

這些要求匿名的知情人士稱，中歐近期接觸並未取得任何進展。他們還透露，中歐雙方一直在討論發放通用許可證，該許可證允許在一段時間內向預先批准的買家反覆出口稀土，但這樣的解決方案需要時間，且歐盟最終仍將受制于中方的決策。

2013年2月2日，中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

知情人士認為，歐盟若想贏得任何讓步，幾乎肯定需要作出相應的回應。此前，中國外交部發言人表示，歐方一再以涉俄為由對中國企業發起非法單邊制裁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。此外，一些知情人士還稱，中方也可能要求歐盟放鬆部分出口管制。

「我仍然感到擔憂，」美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）關鍵礦產安全項目主任格雷斯琳．巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）說：「即使（中方）暫停管制，我們的處境仍岌岌可危。」

她指出，例如，歐洲、美國及其盟友目前還無法迅速找到替代無人機發動機中鏑的方案。此外，世界也沒有真正能夠替代中國供應的釤，這是一種對製造耐高溫磁體至關重要的稀土礦物，而釤正是先進軍事裝備的關鍵材料。

據商務部網站消息，10月31日至11月1日，商務部安全與管制局江前良局長與歐委會貿易總司雷東內副總司長在布魯塞爾舉行「升級版」中歐出口管制對話磋商。雙方就出口管制領域彼此關切進行深入、富有建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通交流，促進中歐產業鏈供應鏈穩定與暢通。

此後，歐盟委員會發言人奧洛夫．吉爾表示，為簡化程式、增強歐洲產業的確定性，歐盟與中國就稀土出口問題加強了磋商。他表示，這些磋商將繼續進行。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

