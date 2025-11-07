山東男誘騙女友透支信用卡再刺死　死者表哥：他辯稱是激情殺人

今年4月11日晚，山東46歲女子申某菊在與男友裴某波的爭執中不幸遭到捅刺，最終因失血過多而死亡。因涉嫌故意傷害罪，裴某波已被檢方起訴。該案於11月7日上午9時30分在濟南萊蕪法院開庭審理，數名被害人親屬到場旁聽。被害人表哥表示，被告在庭上辯稱是「激情殺人」。



案發現場。（紅星新聞）

庭審持續近三個小時，申某菊的表哥李先生在庭外接受了媒體的採訪。他表示，裴某波的家屬並未到場，且在庭上，裴某波對律師提交的證據並未予以否認。他辯稱是因為申某菊為了自保試圖搶刀，他才激情殺人，導致了這起悲劇，但李先生認為這只是裴某波的片面之詞。

李先生指出，根據作案手法和動機，家屬和律師認為此案不僅是故意傷害，而是故意殺人。他提到，申某菊的身體上有十六處貫穿傷，手段十分殘忍，後果也非常嚴重，裴某波顯然是故意殺人。庭上，檢方還提到，裴某波有累犯的前科，1996年因搶劫和盜竊被判刑7年，出獄後仍繼續犯罪，家屬希望法院能對其嚴懲。

申某菊與裴某波。（紅星新聞）

申某菊。（紅星新聞）

申某菊的弟弟表示，律師在辯護中強調，將嫌疑人以故意傷害罪懲罰的方式過於輕微。他提到，裴某波使用兩把刀具，導致姐姐身中十六刀，這明顯構成故意殺人。他們計劃撤回刑事附帶的民事賠償，並要求對裴某波判處死刑。

根據檢方的起訴書，裴某波與申某菊於2023年11月開始交往，期間因裴某波使用申某菊的信用卡透支而產生爭執。今年4月11日，二人在萊蕪的出租房內因瑣事發生爭執，裴某波用水果刀捅刺申某菊，最終導致其死亡。

法醫鑑定顯示，申某菊因右胸部的利器創傷導致肝臟破裂，失血過多而死亡。起訴書中還提到，裴某波在作案後企圖自殺未果，隨後於次日凌晨逃離現場，並在河北省文安縣的派出所投案自首。