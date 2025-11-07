習馬會十周年｜國台辦未如五年前舉行公開座談會

今天（11月7日）是「習馬會」十周年。2015年的今天，馬英九與國家領導人習近平在新加坡舉行歷史性會晤，這是兩岸自1949年分治以來，兩岸領導人首度正式會面，並在全球媒體鏡頭前握手長達81秒，被譽為「世紀之握」。而相較於五周年時，大陸國台辦舉行過一場公開座談會，今日則沒有相關的安排傳出。



2015年「習馬會」於新加坡香格里拉飯店舉行，當時馬英九繫藍色領帶、習近平則配紅色領帶，兩人微笑寒暄後握手整整81秒，全球逾百家國際媒體、六百名記者共同見證。雙方會談不簽協議、不發聯合公報、不用正式頭銜互稱，落實「主權互不承認、治權互不否認」的原則，被視為台海和平的重要一步。

會後雙方互贈禮物，台灣方面準備了「台灣藍鵲」手工瓷器、馬祖老酒，以及兩瓶1990年《金門協議》簽訂時釀製的「和平」金門高粱酒，象徵兩岸和平誠意。

2020年11月6日，「習馬會」五周年時，國台辦曾在北京舉行「兩岸領導人歷史性會晤5周年座談會」，並邀請台灣駐北京媒體採訪。當時，時任國台辦主任劉結一強調會晤開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸政治互動提升到新高度，成為兩岸關係發展進程中的重要里程碑；鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好自己的問題。而兩岸要開展有意義的對話，如果繞開「九二共識」，是完全是行不通的。

「習馬會」期間擔任國台辦主任的海協會長張志軍當時則表示，兩岸長期存在的政治分歧問題始終是影響兩岸關係行穩致遠的總根子。如何處理兩岸關係政治分歧、深入推動兩岸關係和平發展等重大問題，十分需要由兩岸領導人通過面對面溝通對話、指明方向。

對於兩岸領導人會晤時遇到的敏感問題，張志軍稱，雙方本著堅持一個中國原則和求同存異的精神作出妥善安排。以兩岸領導人身份和名義在新加坡舉行會晤、見面時互稱「先生」，是經雙方事先商定的，表現出非凡的政治創意和擱置爭議、相互尊重的務實態度。張強調，沒有「九二共識」，兩岸協商談判就不可能恢復，也不會有雙方兩岸事務主管部門建立聯繫溝通機制這樣的政治突破，更不可能實現兩岸領導人歷史性會晤。

而在近期，大陸僅在11月4日於上海舉辦了「兩岸關係回顧與展望」座談會，出席者除了張志軍，還有副會長孫亞夫、李亞飛、李文輝，以及海基會前董事長林中森、前副董事長陳長文、邱進益、周繼祥等人。

另外，北京市台辦旗下「京彩台灣」今日策劃「『習馬會』十年回顧與展望」專欄，強調兩岸領導人的會晤標誌著兩岸關係實現了歷史性突破，具有重大的歷史意義。