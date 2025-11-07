習馬會十周年｜馬英九籲賴清德懸崖勒馬　回到和平基礎遠離戰爭

今天（11月7日）是「習馬會」十周年。2015年的今天，馬英九與國家領導人習近平在新加坡舉行歷史性會晤，這是兩岸自1949年分治以來，兩岸領導人首度正式會面，並在全球媒體鏡頭前握手長達81秒，被譽為「世紀之握」。十年後的今天，馬英九在臉書發文回顧當年，呼籲賴清德「應立即懸崖勒馬，回到十年前習馬會的基礎，讓兩岸遠離戰爭」。



綜合台媒報道，2015年「習馬會」於新加坡香格里拉飯店舉行，當時馬英九繫藍色領帶、習近平則配紅色領帶，兩人微笑寒暄後握手整整81秒，全球逾百家國際媒體、六百名記者共同見證。雙方會談不簽協議、不發聯合公報、不用正式頭銜互稱，落實「主權互不承認、治權互不否認」的原則，被視為台海和平的重要一步。

會後雙方互贈禮物，台灣方面準備了「台灣藍鵲」手工瓷器、馬祖老酒，以及兩瓶1990年《金門協議》簽訂時釀製的「和平」金門高粱酒，象徵兩岸和平誠意。

馬英九今在臉書發文中回顧，「十年前的今天，我和習近平先生突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、六百位記者見證下，握手長達81秒。這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來。」他表示，會談後雙方共進晚餐，「為兩岸搭起了一座和平大橋」。

馬英九提到，2018年6月美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩會晤，也借鑒「習馬會」模式，選在新加坡舉行，顯示「兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的，不只兩岸好，對整個區域情勢、世界局勢也好」。

馬英九指出，「我很自豪地說，在我八年任內，曾為兩岸帶來和平穩定」，並批評賴清德的台獨路線「遭美國學者批評為『魯莽領導人』（Reckless Leader）」，讓兩岸與區域情勢高度不穩定，「連帶讓世界局勢動盪」。

馬英九呼籲賴清德「應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到十年前習馬會的基礎，讓兩岸遠離戰爭」。他並期許國民黨新任主席鄭麗文「能帶領團隊，站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，為台灣民眾穩定兩岸情勢」。

他最後強調，未來如果國民黨能再次執政，能夠回到十年前習馬會的互信與基礎，為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。