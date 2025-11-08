國務院發布《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書

國務院新聞辦公室周六（11月8日）發布《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書。



白皮書除前言、結束語外分為六個部分，分別是堅定不移推進碳達峰碳中和、能源綠色低碳轉型取得顯著成效、重點領域低碳發展深入推進、重點降碳路徑全面落地見效、支撐保障體系不斷夯實、為全球氣候治理注入強大動力。

白皮書強調，實現碳達峰碳中和，是中國站在對人類文明負責的高度，基於實現可持續發展的內在要求作出的重大決策部署。作出碳達峰碳中和重大宣示五年來，中國牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，採取有力行動、付出艱苦努力，推動綠色低碳轉型取得歷史性成就。

白皮書指出，能源活動是碳排放的最主要來源，能源綠色低碳轉型是實現碳達峰碳中和的關鍵。中國立足基本國情和發展階段，在保障能源安全的前提下，大力實施可再生能源替代，推進新型能源體系和新型電力系統建設，為實現「雙碳」目標提供有力支撐。

白皮書說，節能是從源頭減少碳排放的重要抓手，循環經濟對碳減排具有重要促進作用，生態系統碳匯是實現減排固碳的重要途徑。中國深入實施節能降碳增效行動、循環經濟助力降碳行動、碳匯能力鞏固提升行動，取得積極成效。

白皮書強調，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，需要全球廣泛參與、共同行動。中國堅定維護多邊主義、推動國際合作，以中國理念和實踐引領全球氣候治理新格局。面向未來，中國願與國際社會一道，同築生態文明之基，同走綠色發展之路，攜手應對全球氣候挑戰，守護好綠色地球家園，建設更加清潔、美麗的世界。