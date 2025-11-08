福建艦正式入列　軍事專家：最理想母港是台灣

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦，周三（11月5日）正式入列，自此踏入三航母時代。福建艦是中國完全自主設計建造，其電磁彈射技術處於世界先進水平。至於福建艦母港的設置，內地軍事專家宋濤表示，「最理想其實是台灣。」



宋濤表示，航母母港選址的核心邏輯是「便捷進出遠洋、輻射戰略海域」，從這一標準來看，目前已有的青島、三亞兩大航母母港並非最優解，台灣才是福建艦最理想的駐泊基地。

宋濤續指，從地理條件來看，台灣地處第一島鏈核心樞紐，東鄰太平洋，北接東海，南連巴士海峽，西隔台灣海峽與大陸相望，恰好處於東海與南海的戰略銜接點。這裏擁有高雄港等天然深水良港，水深條件優越，可輕鬆容納10萬噸級航母及編隊艦艇，且海岸線曲折、山地環繞，能為基地提供天然防御屏障，大幅提升抗毀存活性。相比之下，青島母港雖設施完善，但受東海海域水深限制，大型編隊機動範圍有限；三亞母港雖直面南海，卻在輻射西太平洋遠海區域時存在戰略縱深不足的短板。

圖為中國海軍三型艦載機在福建艦成功完成起降訓練。（人民海軍）

宋濤稱，從戰略價值層面分析，若以台灣為母港，福建艦可實現「東西對開、南北聯動」的部署優勢，向東可直接突破第一島鏈，快速進入西太平洋遠海區域，構建遠洋防御前沿；向西能聯動台海、南海方向，形成對周邊關鍵海域的全方位覆蓋；向北可支援東海維權任務，向南能輻射馬六甲海峽等國際航運要道，完美契合航母「保證自身使用海洋、阻止對手使用海洋」的核心使命。此外，台灣作為多條國際重要航線的交匯處，在此部署航母可有效保障中國海上貿易通道安全，強化對遠洋利益的維護能力。