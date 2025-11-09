內地私營 ｢人民咖啡館｣遭官媒點名批評：人民一詞不容濫用、褻瀆

近日，河北石家莊市中山路上一家以「人民咖啡館」為標識的門店引發關注。官媒《人民網》點名批評稱，以「人民」名義四處銷售商品的，竟然只是一家市場化運作的公司。「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載着特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。



私營人民咖啡館遭官媒點名批評。（小紅書）

河北一家以「人民咖啡館」為標識的門店，以紅色為主色調，招牌使用了「人民咖啡館」字樣，下方還帶有「人民咖啡為人民」的宣傳語。該店舖成為熱門打卡點，不少民眾被吸引到店飲咖啡，還有人猜測店舖背景：「這家咖啡館店到底什麼背景啊？而且居然還是一模一樣的字體，裏面還有各種紅色標語。」

據報道，「人民咖啡館」的母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司，曾多次申請「人民咖啡館」商標但均被駁回，目前僅持有「潮人民咖啡館」「要潮人民咖啡館」兩個註冊商標。

官媒《人民網》發表評論文章稱，以「人民」名義四處銷售商品的，竟然只是一家市場化運作的公司。如此情形，不免令人感到驚愕。「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載着特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。

評論文章還，稱這家企業拿着「潮人民咖啡館」「要潮人民咖啡館」的註冊商標，混淆視聽地經營「人民咖啡館」，無疑是對法律法規和公眾情感的不尊重。

11月8日，涉事咖啡館回應稱，將嚴格按照註冊商標規範各個場景應用。中國大陸地區迅速調整為「要潮人民咖啡館」，中國香港、中國澳門地區及海外地區仍然為「人民咖啡館」。

律師解讀

《法治日報》報道，北京市隆安律師事務所李長青律師解讀，「人民」作為中國憲法中「人民當家作主」這一核心政治理念的重要承載詞，具有鮮明的公共屬性和獨特的政治內涵。商家直接將「人民」一詞用於日常商業品牌，容易讓公眾誤以為該咖啡館背後有國家機關、公共機構或公益組織的色彩，進而給人以「國企背景」的錯覺。這種混淆現實，正屬於「可能使公眾產生誤解」的法定情形。

與此同時，將「人民」一詞直接歸入市場運作，帶有濃厚的逐利性質，有違其本應承載的社會公信力和獨特屬性，可能被認定為「違背公序良俗或有其他不良影響」。