為免費看色情片 貴州男分享125部AV連結到微信群判緩
撰文：許祺安
出版：更新：
綜合內媒報道，貴州一名男子為免費看淫穢色情影片在166人的微信群內發佈共有125部淫穢色情視頻的二維碼圖片連結及網站連結，構成傳播淫穢物品罪判緩刑。
近日，貴州關嶺法院審結一起傳播淫穢物品罪案件。2024年3月至2025年4月期間，被告人羅某為繼續免費觀看淫穢色情影片，長期將淫穢二維碼圖片連結及網站連結轉發分享在一微信群內，供其他群成員點擊觀看。
法院經審理認為，被告人羅某在166人的微信群內發佈共計125部淫穢色情視頻的二維碼圖片連結及網站連結，其行為構成傳播淫穢物品罪。
到案後羅某如實供述自己的犯罪事實，具有自首情節，依法可從輕或者減輕處罰；自願認罪認罰，可從寬處理。
此外，其在新冠疫情期間及榕江水災期間積極參與贈運送物資及捐款。經委託調查，對被告人羅某宣告緩刑對其所居住的村寨無重大不良影響，故對其判處拘役四個月緩刑六個月刑罰。
