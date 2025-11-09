「鳳凰」加強為超強颱風級　預計將移入南海趨向台灣

據中央氣象台消息，今年第26號颱風「鳳凰」已於今天（11月9日）凌晨加強為超強颱風級，預計10日中午前後移入南海東部海面，11日開始逐漸轉向北偏東方向移動，趨向台灣島西南部沿海，強度迅速減弱。



颱風「鳳凰」今日（11月9日）早晨5點鐘其中心位於菲律賓馬尼拉偏東方向大約530km的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有16級（52米/秒），中心最低氣壓為935百帕，七級風圈半徑400至600km，十級風圈半徑240至280km，十二級風圈半徑100至120km。

「鳳凰」路徑概率預報。（中央氣象台）

預計，「鳳凰」將以每小時30km左右的速度向西偏北方向移動，強度還將有所增強，最強可達超強颱風級（55至62米/秒，16級至17級以上），9日夜間在菲律賓呂宋島東部沿海登陸，穿過呂宋島後強度明顯減弱，將於10日中午前後移入南海東部海面，強度略有增強，11日開始逐漸轉向北偏東方向移動，趨向台灣島西南部沿海，強度迅速減弱。

據台媒《聯合報》，台灣氣象署預報員張承傳指出，鳳凰颱風今（11月9日）晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海可能減弱為中度颱風。周二、周二北轉由於台灣附近垂直風切大，可能再度減弱，周三接近台灣有機會減為輕度颱風，周四逐漸往東北方海面移動，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。