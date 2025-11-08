福建艦｜西太平洋軍力轉變　胡錫進：台灣以東大洋上完成戰略合圍

11月5日，由中國完全自主設計建造的第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式舉行。福建艦的入列，標誌著人民海軍正式步入「三航母時代」。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文分析指出，福建艦的意義有三個方面，第一是它完成了對台東海岸的空中合圍，就是最後一塊拼圖；第二是西太平洋的軍事態勢發生重大改觀；第三則是福建艦的技術水平顯然超過美軍最先進的「福特」號，「這是中國軍事技術不僅能夠追趕，而且有能力在具體點面上實現趕超的有力證明」。



胡錫進指出，福建艦正式入列是西太平洋地緣政治形勢和軍力格局轉變的里程碑事件，也是有重大歷史意義的標記和象徵，「全世界的媒體機構都在報道福建艦的入列，美國輿論表現得很凝重，沒有了一絲過往的輕視和傲慢。」



據介紹，福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，舷號為「18」。福建艦長316米，排水量超8萬噸。其飛行甲板上有4道阻攔索、3個電磁彈射起飛位，搭載了殲-35隱形戰鬥機、殲-15T重型艦載戰鬥機、空警-600等新型艦載機。此外，航母編隊中的055型萬噸驅逐艦，堪稱當前世界性能頂尖的驅逐艦。

胡錫進指出，外媒的報道普遍突出了3點。一是，福建艦以台灣島對面的福建省命名，象徵著它的誕生有助推中國完成國家統一的軍事使命。

二是，福建艦技術非常先進，電磁彈射使得它能夠讓戰鬥機滿油滿彈起飛，作戰半徑和戰鬥力都更強。三是，福建艦入列正值西太平洋地緣政治複雜且尖銳的時期，福建艦極大強化瞭解放軍的海上威懾力。

2025年9月22日，殲-35艦載戰鬥機從中國第三艘航母「福建艦」上電磁彈射起飛（資料照片）。

胡錫進則分析，福建艦的意義至少包括以下幾個方面。

第一，它徹底填補了大陸軍力對台灣島形成戰略性有效合圍的最後一個支柱性加入，有專家評論說，它完成了對台東海岸的空中合圍，就是最後一塊拼圖。

胡鐔近分析，有了福建艦與遼寧艦、山東艦的協同，台灣外海在軍事上完全落入中國大陸的掌控能力之內，「這相當於祖國大陸用雙臂擁抱台灣，兩隻手在台灣以外的西太平洋上形成了合攏。從此之後，台灣不僅在政治上，而且在軍事上徹底成為中國的內部事務。也就是說，「台獨」不僅被關進籠子里，而且籠子的門已被關上，鎖住。」

遼寧艦。（新華社）

山東艦。（新華社）

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

第二，西太平洋的軍事態勢發生重大改觀，而且這是一個開始。胡錫進提到，隨著在未來一些年必將有更多中國先進航母建造出來，美國在西太平洋霸性不消的局面勢必終結。

胡錫進指出，有專家分析，福建艦服役後，中國後續航母建造進程肯定會繼續推進，更多航母有望在可預見的將來交付，而且新航母有可能採用核動力。

第三，福建艦的技術水平顯然超過了美軍最先進的「福特」號，胡錫進認為，這是中國軍事技術不僅能夠追趕，而且有能力在具體點面上實現趕超的有力證明，也是中國高科技力量發展無法從外部阻擋的強大證據，「中國的國家形象又一次被刷新，世界對全球力量格局的預期擁有了新的參數，這些刷新對整個國際關係的走向將產生影響。」

胡錫進引述專家分析指出，美國海軍現役航母數量為11艘，都是核動力航母，包括10艘「尼米茲」級和1艘「福特」級，但這些航母的現狀不太樂觀，目前只有3至4艘具備部署能力。

「福特」號航空母艦（USS Gerald R. Ford）。（Reuters）

其中「福特」級航母的電磁彈射系統技術不成熟，故障率遠超預期。美國海軍當前實際依賴的仍是「尼米茲」級航母，但該級航母中多艘艦艇已服役近50年，如同「80歲老人」，面臨「趴窩」的風險。未來幾年美國航母作戰能力大概率會持續下滑，而中國海軍航母的作戰能力將穩步崛起。未來一二十年內，這一趨勢將愈發明顯。

尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦。（US Navy）

文末，胡錫進提到，中國從清末的積貧積弱、民國的混亂受欺走向新中國的獨立自主，又從建國初期的一窮二白走到今天能夠為軍隊提供從戰機到軍艦，再到導彈系統的全球超一流裝備。

他表示，中華民族的偉大復興向前走了非常遠，「我們今天站到最有可能實現它的位置上。中國軍事崛起是國家復興不可分割的一部分，然而我們加強軍備決非是要窮兵黷武。」

胡錫進指出，中國是世界上最溫和的大國，和平發展是這個國家全社會的共同願望，中國人有「止戈為武」的長期信仰，有「好戰必亡，忘戰必危」的辯證哲學，「老胡深信，福建艦將成為亞太和平的海上支柱之一，它的威懾力將為和平源源不斷輸送能量。」