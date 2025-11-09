時隔5年 東方航空執飛「中印航線」正式復航
撰文：林芷瑩
出版：更新：
國內航空公司正式復航「中印航線」。11月9日，東方航空MU563航班從上海浦東國際機場飛赴印度德里，是時隔5年國內航空公司執飛的首趟中印客運航班，首航去程航班客座率突破95%。
《央視新聞》報道，首趟中印客運航班搭載248名旅客從上海浦東國際機場飛赴印度德里。
此次復航的東航「上海浦東—德里」航線，由空中巴士A330執飛，每周三班，逢周三、周六、周日執行。去程航班號為MU563，12:50從上海浦東國際機場起飛，當地時間17:45抵達德里英迪拉·甘地國際機場；回程航班號為MU564，印度當地時間19:55起飛，次日04:10抵達上海浦東國際機場，飛行全程約8小時。
東航將根據市場反饋情況適時加密航線，同時計劃恢復昆明至加爾各答、新開上海浦東至孟買航線，進一步織密中印間航線網絡。
依托東航在浦東機場構建的航線網絡和提供的便捷中轉服務，旅客乘機抵達中國後，可輕鬆銜接飛赴中國各大城市的中轉航班，也可以銜接國際/地區航線，前往北美、日韓等國際目的地。
另一方面，德里英迪拉·甘地國際機場作為印度主要的航空樞紐，也具備較強的中轉能力，旅客不僅可從機場抵達印度各大城市，還能輕鬆銜接至南亞、中東及部分歐洲和非洲目的地。
