中印恢復直航商業航線　時隔5年首班機飛抵廣州

中國內地與印度中斷5年的直航商業航線，印度靛藍航空（IndiGo）編號6E1703的客機，10月26日晚上從加爾各答起飛，機上據指載有176名乘客。客機於27日凌晨約4時抵達廣州白雲機場，標誌著兩國關係回暖。



航班追蹤平台FlightAware顯示，印度靛藍航空（IndiGo）客機從加爾各答起飛，於10月27日凌晨抵達中國廣州。（FlightAware網頁截圖）

印度媒體報道，靛藍航空先前宣布，自10月26日起，將開通加爾各答至廣州的每日直飛航線。該航線將由空中巴士A320neo執飛。該航空公司表示，此舉將加強印度和中國之間的旅遊、貿易和戰略合作。

除加爾各答外，靛藍航空已宣布會自11月10日起，恢復德里和廣州之間的直飛航班。同時，中國東方航空將於11月9日起開通德里至上海的直飛航班，為兩國之間的旅客提供更多選擇。

受新冠疫情影響，中印直航航班於2020年初暫停。後因同年6月中印邊境衝突，導致雙方人員傷亡，兩國關係陷入低谷，至今年開始回暖。

今年8月，中國國家主席習近平及印度總理莫迪（Narendra Modi）在天津舉行的上海合作組織峰會上會晤，共同批准恢復中印航班。

外交部發言人郭嘉昆10月24日表示，中國內地和印度恢復直航航班，是雙方認真落實兩國領導人天津會晤重要共識的最新進展，也是便利中印兩國28億多人民友好交往的積極舉措。