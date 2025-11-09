江西海昏侯墓首次發現秦漢時期全本《詩經》　目前發現存字最多

綜合內媒報道，11月8日，南昌漢代海昏侯墓考古發掘成果公布十周年研討會在南昌舉行，會上專家公布了海昏簡牘的最新修復進展，首次發現秦漢時期全本《詩經》，也是目前考古發現存字數量最多的西漢《詩經》文本。



江西海昏侯墓首次發現秦漢時期全本《詩經》。（南昌日報）

南昌漢代海昏侯國遺址博物館。

江西省文物考古研究院研究館員、海昏侯墓考古發掘領隊楊軍表示，海昏侯墓中出土《詩經》相關簡牘約1200枚，簡上有「詩三百五篇，凡千七十六章，七千二百七十四言」，證明海昏簡《詩經》是全本《詩經》，這是秦漢時期全本《詩經》的首次發現，也是目前考古發現存字數量最多的西漢《詩經》文本。

簡上有：詩三百五篇，凡千七十六章，七千二百七十四言。（長天新聞）

海昏《詩經》簡（複製件）。（海昏侯公眾號）

據介紹，海昏侯劉賀墓西藏槨出土的《詩經》簡每枚長23厘米、寬0.8厘米，有三道編繩，容字20—25個，包括經文、附於正文的訓詁和篇末類似詩序的文字，展現了西漢早中期的《詩經》文本形態。《詩經》簡結構嚴謹、分章有序，共305篇、1076章，與今傳本《毛詩》（西漢魯國毛亨與趙國毛萇輯注的古文《詩經》傳本）篇數相同，少66章。

海昏侯墓主是漢武帝之孫劉賀。該墓共出土各類文物一萬餘件(套)，這些文物系統展現了西漢時期的禮制規範、工藝水平與生活方式。

南昌漢代海昏侯國遺址博物館文物。

南昌漢代海昏侯國遺址博物館文物。

海昏侯墓中共出土竹簡木牘5000餘枚。海昏簡牘數量之多、文字內容之豐富，一度引起全國轟動，被學者視若珍寶。在數千枚簡牘中，有500餘枚《論語》竹簡，其中便有失傳的《齊論語》。除此之外，海昏簡還有《禮記》《春秋》《孝經》等，是漢武帝獨尊儒術、廣收篇籍的重要體現。此外，還有《易》類文獻，約200枚，海昏簡中的《易占》是占卜類文獻，前所未見。

湖北省荊州文物保護中心主任方北松表示，海昏侯墓出土的簡牘文物有着糟朽、殘缺、飽水、斷裂等胎體病害，還有殘缺、模糊、變形等簡牘字跡病害，修復難度較大，但目前已經完成了大部分的簡牘保護工作，預計2026年將全面完成。